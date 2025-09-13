Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 13 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con sorteos emocionantes que brindan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 13 de septiembre

Combinación mediodía: 06 03 04 05

Combinación noche: 05 08 06 03

Números ganadores de Pick-4 del sábado 13 de septiembre

Combinación mediodía: 05 00 01 05 05

Combinación noche: 07 09 07 09 03

Números ganadores de Pick-6 del sábado 13 de septiembre

Combinación original: 05 17 21 22 23 45

Bote acumulado: $14,400,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 15 27 38 47 54

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 13 33 34 40 43 B-43

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $326,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey tienen distinta frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y evitar la indecisión.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden exacto en el que salieron.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y otorgan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería