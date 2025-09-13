Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 13 de septiembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 6% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:09 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 49% por la tarde y 49% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.