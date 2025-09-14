Cuántas acciones de Coca-Cola deberías tener para ganar $1,000 al año

Invertir en acciones de Coca-Cola puede convertirse en una fuente estable de ingresos pasivos, especialmente para quienes buscan beneficiarse de dividendos constantes.

La empresa, fundada en 1892, es una de las compañías más reconocidas del planeta y también una de las llamadas ‘Dividend Kings’, es decir, empresas que han incrementado su dividendo anual de forma ininterrumpida durante más de medio siglo.

En febrero de 2025, Coca-Cola aumentó su dividendo por 63.º año consecutivo, alcanzando un pago anual de $2.04 dólares por acción (equivalente a $0.51 dólares trimestrales).

Esto significa que, para recibir $1,000 dólares anuales únicamente en dividendos, un inversionista necesitaría tener 490.2 acciones de la empresa.

Al cierre del mercado del 12 de septiembre, el precio de cada acción de Coca-Cola era de $67.01 dólares.

Por lo tanto, adquirir esas 490.2 acciones requeriría una inversión aproximada de $32,852 dólares.

Aunque esta cifra puede parecer elevada, los expertos señalan que invertir en empresas consolidadas y con dividendos sostenibles es una estrategia pensada para generar rendimientos estables a largo plazo, más que para buscar ganancias rápidas por alzas en el precio de las acciones.

Además, quienes invierten a largo plazo pueden maximizar sus beneficios utilizando un plan de reinversión de dividendos (DRIP, por sus siglas en inglés).

Con este mecanismo, los dividendos generados se reinvierten automáticamente en nuevas acciones de la misma empresa, lo que permite aumentar progresivamente el número de acciones en cartera y, con ello, el monto de los dividendos futuros.

Si bien Coca-Cola se considera una inversión segura para quienes priorizan ingresos estables, algunos analistas, como los de Motley Fool Stock Advisor, han señalado recientemente que existen otras acciones con mayor potencial de crecimiento acelerado en el futuro cercano.

Aun así, para quienes buscan consistencia y fiabilidad, Coca-Cola continúa siendo una de las opciones más sólidas en el mercado bursátil.

Sigue leyendo:

–Cuánto tendrías si hubieras invertido $1,000 en Coca-Cola hace 30 años

–Cuántas acciones de Coca-Cola debes tener para ganar $10,000 al año

–Granita de Coca Cola: El postre refrescante del verano con un solo ingrediente