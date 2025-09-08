Cuántas acciones de Coca-Cola debes tener para ganar $10,000 al año

La presencia de Coca-Cola abarca más de 200 países y cada día se consumen aproximadamente 2,200 millones de sus productos, consolidándola como una de las marcas más influyentes del planeta.

Para los inversionistas que prefieren ingresos constantes más que grandes ganancias de capital, las acciones de esta empresa representan una opción atractiva gracias a su historial de dividendos crecientes.

En febrero de este año, el consejo directivo de Coca-Cola anunció un dividendo trimestral de 0.51 dólares por acción, lo que equivale a $2.04 dólares anuales por cada título.

Esto significó el año número 63 consecutivo en el que la compañía aumentó el pago a sus accionistas, reafirmando su estatus de ‘Rey de los Dividendos’.

Con esta tasa, un inversionista necesitaría tener 4,902 acciones para generar un ingreso anual de 10,000 dólares únicamente a través de dividendos.

El rendimiento actual por dividendo de Coca-Cola es de 2.97%, cifra muy superior al promedio de 1.25% que ofrece el índice S&P 500.

Si bien la empresa no promete revalorizaciones extraordinarias en el precio de sus acciones —su valor en la última década ha crecido un 75%, por debajo del rendimiento total del S&P 500—, la estabilidad de su negocio, su capacidad de fijación de precios y su extensa red de embotelladores garantizan que seguirá generando utilidades suficientes para sostener el crecimiento de sus dividendos en el futuro.

La fortaleza de Coca-Cola se explica en gran parte por su modelo global de distribución, el reconocimiento universal de su marca y un portafolio de productos que se mantiene en la preferencia de los consumidores.

Aunque analistas de Stock Advisor recientemente señalaron que no figura entre sus diez mejores recomendaciones de inversión para buscar altos rendimientos en los próximos años, el atractivo de Coca-Cola sigue estando en ofrecer ingresos confiables y consistentes para quienes buscan seguridad en lugar de apuestas arriesgadas.

