Jugadora Savannah DeMelo se desplomó en pleno partido ante Seattle Reign en la NWSL

La mediocampista Savannah DeMelo, del Racing Louisville de la NWSL, está “estable y consciente” tras sufrir un colapso este domingo en pleno partido contra Seattle Reign, que fue suspendido.

DeMelo, de 27 años, colapsó poco antes del descanso. La jugadora californiana se sentó sobre el terreno de juego y segundos después se derrumbó hacia atrás. El incidente obligó al ingreso de una ambulancia al Lumen Field de Seattle para trasladarla a un hospital.

En un comunicado, su club informó que “Savannah recibió atención inmediata en el campo y está estable y consciente. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación adicional”.

El partido entre Seattle Reign y Racing Louisville, que empataban 0-0, quedó suspendido hasta nueva fecha.

“El resto del partido se reprogramará para una fecha posterior y se proporcionará más información según corresponda”, añadió el club.

DeMelo fue diagnosticada hace un año con hipertiroidismo, después de haber sufrido complicaciones médicas en otro partido.

“Jugar un partido de 90 minutos era insoportable. Llegaba quizá al minuto 25 y sentía que mi corazón latía tan rápido, como si se me fuera a salir del pecho. Me quedaba sin aliento, me sentía completamente fuera de forma. Realmente no sabía lo que me estaba pasando”, explicó en una entrevista con ESPN.

Se espera que luego de sufrir el colapso DeMelo se someta a estudios para conocer si podrá continuar en la disciplina sin problemas o si por el contrario deberá tener un tratamiento especial para su regreso a las canchas.

