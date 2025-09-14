Papa León XIV celebró su cumpleaños 70 en el Vaticano

Miles de fieles acudieron a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al Papa León XIV, que cumplió 70 años este domingo 14 de septiembre. Al finalizar la liturgia, los cardenales e invitados felicitaron con cantos y partiendo una tarta al Santo Padre.

“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo sonriendo al final de la tradicional oración dominical del Ángelus.

“Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración”, expresó el sumo pontífice, aplaudiendo a la multitud, informó DW.

Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 14, 2025

Al término de la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la basílica de San Pablo, el Papa León XIV saludó a los representantes de otras Iglesias y Comunidades Cristianas en la Sacristía, detalló Vatican News.

Le cantaron “Cumpleaños feliz”

Posteriormente, se reunió con los cardenales y otras personalidades en la Sala de la Pinacoteca, donde el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, le dirigió unas palabras de felicitación por su cumpleaños, añadió el mismo medio.

Los invitados junto con el Papa hicieron un breve brindis, cortaron el pastel o tarta y le cantaron “Cumpleaños feliz”. El Papa salió de la basílica y se detuvo a saludar a la multitud que se encontraba en el exterior antes de regresar al Vaticano.

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago en Illinois. También tiene nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión. Es el 267 Papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 8 de mayo de 2025.

León XIV es el primer sumo pontífice de Estados Unidos y de Perú, también el primero en poseer más de una nacionalidad. El Papa es el segundo de América, el primero de América del Norte y el primero de la Orden de San Agustín.

