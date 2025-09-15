Tanques inflables y artillería empaquetada: así es la “guerra de utilería” con la que Ucrania intenta engañar a las fuerzas rusas

En junio de 2023, se difundió en las redes sociales rusas que apoyan la guerra un video que mostraba cómo un avión no tripulado destruía lo que parecía ser un tanque ucraniano en una masiva explosión. Pero no todo es lo que parece en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al video le siguieron imágenes ucranianas que mostraban a un soldado que se reía mientras señalaba los restos en llamas: “¡Le han dado a mi tanque de madera!”, aseguraba.

El tanque en cuestión parece ser una trampa de madera contrachapada, utilizada por las fuerzas ucranianas para engañar a los rusos.

Es uno de los miles de modelos a escala real de equipos militares que utilizan tanto Ucrania como Rusia para engañar al enemigo y hacerle perder valiosas municiones, así como tiempo y esfuerzo.

Casi todo lo que se ve en el frente -desde pequeños radares y lanzagranadas hasta jeeps, camiones, tanques y soldados- puede ser falso.

Estas imitaciones pueden venir en paquetes planos, ser inflables, 2D o crear ilusiones en los radares enemigos.

En el caso de algunos tipos de armas desplegadas en Ucrania, al menos la mitad de ellas son en realidad imitaciones.

Artillería plana y empaquetada

Entre las carnadas más utilizadas por el ejército ucraniano figuran modelos de obuses M777 de fabricación británica.

Se cree que los aliados occidentales han suministrado a Kyiv más de 150 de estas piezas de artillería de gran maniobrabilidad y precisión, apodadas “Tres Hachas” por los soldados ucranianos.

Los voluntarios desempeñan un papel importante suministrando replicas a escala.

Ruslan Klimenko afirma que su grupo de voluntarios conocido como Na Chasi ha fabricado y entregado a las fuerzas ucranianas unos 160 modelos de M777.

Lo que los hace especialmente populares es el hecho de que, para montarlos en el frente, solo toma tres minutos, requiere nada más que dos personas y no hace falta ninguna herramienta, según Klimenko.

“No importa cuántos se entreguen, todos tendrán un buen uso”, le dice a la BBC.

Pavlo Narozhny, de otro grupo de voluntarios llamado Reaktyvna Poshta, afirma que en todo momento se están fabricando entre 10 y 15 réplicas de M777.

Las réplicas de Reaktyvna Poshta son de madera contrachapada, vienen en paquetes planos y cuestan entre US$500 y US$600.

Apate: Las imitaciones de M777 son especialmente populares entre las tropas ucranianas.

Rusia suele atacarlos con drones kamikaze Lancet, que cuestan unos US$35,000. “Saca tú las cuenta”, apunta Narozhny.

Una de sus imitaciones de M777, apodado Tolya, ha pasado más de un año en primera línea, sobreviviendo a impactos de al menos 14 Lancets, según afirma.

Las tropas “lo recomponen con cinta adhesiva y tornillos, y de vuelta al frente”, explica Narozhny.

Surcos de ruedas y retretes

Mucho también depende de cómo las imitaciones son desplegadas.

Para atraer con éxito un ataque enemigo, es útil recrear fielmente una posición real, con marcas de ruedas, cajas de municiones y retretes.

Cuando se hace correctamente, esto puede engañar no sólo al enemigo, sino también a los oficiales que visitan el frente.

“Tuvimos un caso en una brigada en el que un comandante visitante se dejó engañar por una imitación: Preguntó: ‘¿Quién dio la orden de desplegar artillería? ¿De dónde salieron los M777?”, relata un oficial de la 33ª Brigada Mecanizada Destacada de Ucrania, que utiliza el indicativo Carisma.

Según él, otra táctica consiste en retirar rápidamente los cañones reales, como los morteros, después de su uso y sustituirlos por señuelos.

“Son ideales para engañar al enemigo y hacerle malgastar costosos recursos en nada. Funcionan, necesitamos más”, añade.

Back and Alive: Las imitaciones inflables ucranianas -como esta del obús Acacia- son ligeras, rápidas y sencillas de instalar, pero pueden destruirse fácilmente.

El arsenal de imitaciones de Rusia también es rico y variado.

Alrededor de la mitad de los drones implicados en uno de los recientes ataques aéreos rusos son en realidad imitaciones baratas, según el ejército ucraniano.

“Hoy en día es cincuenta-cincuenta. El 50% son drones Shahed reales y el otro 50% son drones de imitación. Su trabajo consiste en sobrecargar nuestras defensas aéreas y, en el mejor de los casos, conseguir que utilicemos un misil contra un dron que cuesta una miseria”, explica el portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas, Yuri Ihnat. “A veces es una cosa de madera contrachapada que parece como si la hubieran montado unos escolares”.

Sin embargo, cuando está en el aire, los radares ucranianos lo ven como un letal avión Shahed no tripulado, afirma el coronel Ihnat.

Una empresa rusa, Rusbal, fabrica trampas que incluyen imitaciones 2D para despistar a los servicios de inteligencia desde el aire o el espacio, otras que imitan el calor emitido por los motores o el tráfico de radio procedente de los walkie-talkies de los soldados, y reflectores que engañan a los radares del enemigo.

También imitan a soldados reales. Voluntarios del movimiento Frente Popular de Novosibirsk, apoyado por el Kremlin, han fabricado maniquíes con uniformes militares. Para imitar el calor humano y engañar a las cámaras térmicas ucranianas, sus troncos están envueltos con un cable calefactor que ponen bajo la chaqueta.

People’s Front Novosibirsk: Este maniquí de fabricación rusa imita el calor emitido por un cuerpo humano

Pero, por supuesto, las imitaciones de artillería en las guerras no son nuevas.

Para preparar el día del Desembarco de Normandía o Día D -una operación militar en el que los aliados de la Segunda Guerra Mundial asaltaron las playas de Normandía, Francia, marcando el inicio de la liberación de Europa Occidental del dominio nazi-, Reino Unido instaló una brigada totalmente falsa, equipada con tanques ficticios e imitaciones de aviones.

Todo formaba parte de un elaborado truco para ocultar la realidad sobre el terreno y dar a los aliados el factor sorpresa que necesitaban para lanzar su ataque.

La tecnología militar ha mejorado enormemente desde la Segunda Guerra Mundial.

Los drones y los sistemas no tripulados en el campo de batalla son una gran innovación en esta guerra, por ejemplo.

Pero no importa qué nuevas armas de destrucción lleguen al campo de batalla, lo cierto es que las trampas y las artimañas -incluso con algo tan simple como un muñeco inflable- seguirán desempeñando un papel en la guerra.

