Trump dice que empleados extranjeros podrán quedarse en EE.UU. “por un tiempo”

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que las empresas extranjeras que inviertan en Estados Unidos podrán traer a sus trabajadores especializados “por un tiempo” para capacitar a estadounidenses, en medio de la controversia generada por la reciente redada migratoria en una planta de Hyundai.

Trump explicó en su red social Truth Social que no busca “asustar o desincentivar la inversión extranjera” y que la llegada de empleados foráneos puede ser necesaria cuando se trata de productos “muy únicos y complejos” como chips, semiconductores, barcos o computadoras.

A su juicio, la transferencia de conocimiento es indispensable para que el país recupere y refuerce su capacidad industrial.

Las declaraciones ocurren pocos días después de que 316 trabajadores surcoreanos regresaran a su país tras el operativo migratorio en Georgia, donde fueron detenidos un total de 475 empleados de distintas nacionalidades en una planta de Hyundai.

El hecho fue calificado como la mayor redada laboral del actual gobierno.

La reacción en Corea del Sur no se hizo esperar. El presidente Lee Jae-myung advirtió que el operativo dañó la confianza empresarial en Estados Unidos, mientras que la cancillería surcoreana señaló que Trump había pedido a Seúl alentar a los trabajadores a permanecer en territorio estadounidense.

Tiempo limitado

Aunque no mencionó directamente la redada, Trump argumentó que la inversión extranjera depende de la posibilidad de traer expertos por un tiempo limitado. “Si no permitimos eso, toda esa inversión masiva nunca vendría en primer lugar”, afirmó.

El mandatario cerró su mensaje con un tono optimista: “Les damos la bienvenida, damos la bienvenida a sus empleados, y estamos dispuestos a aprender de ellos, para después hacerlo incluso mejor que ellos en su propio juego en un futuro no muy distante”.

Con información de EFE.

