Así fue el casting de Owen Cooper para protagonizar la serie “Adolescencia”

La miniserie “Adolescencia” (Adolescence) se mantiene como la producción más vista de Netflix durante dos semanas, acumulando 66.3 millones de visualizaciones desde su estreno. La historia de cuatro episodios sobre un niño de trece años acusado de asesinar a una compañera de clase generó impacto global y debates sobre acoso escolar, violencia y rol de los padres.

El proyecto también marcó el debut actoral de Owen Cooper, quien con 14 años asumió el papel de Jamie Miller. La plataforma compartió recientemente videos del proceso de casting, mostrando cómo el joven británico pasó de la audición al set de grabación, mezclando imágenes del antes y después de la interpretación.

Durante las pruebas, Cooper mostró su espontaneidad y naturalidad. Al preguntarle su nombre y equipo favorito, respondió relajado: “Jamie… Liverpool”. En otra prueba, cuando le preguntaron si decía la verdad, inclinó la cabeza y contestó afirmativamente, mientras el cabello largo contrastaba con el estilo usado en la serie.

El joven actor también reveló su costado más agresivo durante las audiciones. En una escena interpretando a Jamie frente a Erin Doherty, quien hace de la psicóloga Briony Ariston, gritó y derribó una silla para transmitir ira y frustración, anticipando la intensidad que mostraría en la serie.

A pesar de no tener experiencia previa, Cooper consiguió el papel. Inicialmente, no pensaba en la actuación y aspiraba a jugar al fútbol, siendo fanático del Liverpool. Su interés cambió al ver a Tom Holland en “Lo imposible”, lo que lo llevó a tomar clases en The Drama MOB, en Manchester, donde fue descubierto por Shaheen Baig, directora de casting.

El proceso de audición exigió distintas facetas de interpretación. “En la primera prueba debías fingir inocencia absoluta; en la segunda, actuar como si fueras inocente cuando realmente habías hecho algo malo”, relató Cooper a i-D, mostrando la complejidad de los ejercicios que debía superar.

Philip Barantini, director de la serie, quedó impresionado con su desempeño. Tras reunirse con él en Manchester, decidió elegirlo para interpretar a Jamie Miller. Con 14 años, Cooper grabó escenas exigentes que captaron la atención de la crítica y del público, consolidando su posición como una de las jóvenes promesas de la actuación.

Los videos del casting compartidos por Netflix revelan la evolución del joven actor, desde un adolescente tímido y curioso hasta un intérprete capaz de transmitir emociones complejas. Su naturalidad, creatividad y capacidad de adaptación destacan como los factores clave de su éxito en “Adolescencia”.

El caso de Owen Cooper demuestra cómo el talento puede surgir de manera inesperada y cómo un proceso de audición bien guiado puede transformar a un novato en la revelación de la temporada, dejando una marca tanto en la industria como en la audiencia global.