Estrella de New York Knicks Karl-Anthony Towns ingresa al Salón de la Fama de la Universidad de Kentucky

El pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, ha añadido otro logro a su vitrina de trofeos. El sábado, el jugador fue inducido al Salón de la Fama de la Universidad de Kentucky.

Congratulations, UK Athletics Hall of Fame Class of 2025.



Abbey Cheek-Ramsey (softball), Makayla Epps (women’s basketball), Doug Flynn (baseball/men’s basketball/broadcaster), Sonia Hahn (women’s tennis), Josh Hines-Allen (football) and Karl-Anthony Towns (men’s basketball) were… pic.twitter.com/Wi0AVBdunm — Kentucky Athletics (@UKAthletics) September 13, 2025

Towns solo pasó una temporada con los Kentucky Wildcats en 2014-15. Sin embargo, fue espectacular, promediando 10.3 puntos, 6.7 rebotes y 2.3 bloqueos por partido como novato, liderando al quinteto a un récord de 38-1. Obtuvo honores de All-American y All-SEC por sus esfuerzos.

Avanzando al Draft de la NBA de 2015, Towns fue seleccionado como primera elección por los Minnesota Timberwolves, donde pasó las primeras nueve temporadas de su carrera antes de ser traspasado a los Knicks la temporada pasada. Towns ha sido parte de cinco equipos All-Star y seleccionado tres veces All-NBA en su carrera.

"My mom obviously couldn't make it here today…I'm so happy she gets to see her son in this moment…Thank you to the Hall for showing her…momma knows best"



–– Karl-Anthony Towns to his late mom Jackie as he's inducted into the University of Kentucky Athletics Hall of Fame pic.twitter.com/OEZqWZs5BZ — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 13, 2025

Gran temporada en New York

En su primera campaña con los Knicks, promedió 24.4 puntos y 12.8 rebotes por partido, con un 42% de acierto en triples, y llegó como parte de un intercambio que envió a los favoritos de los fanáticos, Julius Randle y Donte DiVincenzo, a Minnesota.

En la próxima temporada, el jugador buscará seguir sumando a su legado, mientras él y los Knicks se presentan como contendientes al título en la Conferencia Este.

Towns fue instrumental en la carrera del equipo hacia las Finales de la Conferencia Este la temporada pasada y buscará tener un impacto similar en 2026, mientras los Knicks buscan asegurar su primer campeonato desde 1973.

Karl Towns estuvo recientemente en Tamboril, República Dominicana, lugar de nacimiento de su fallecida madre Jacqueline Cruz, donde está construyendo una moderna instalación deportiva para el desarrollo de los jóvenes de la localidad.

