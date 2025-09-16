El PSG desplaza al Real Madrid y se corona como el mejor club del mundo, según el ranking IFFHS

El fútbol de clubes ha presenciado un cambio de guardia en la cima. En su más reciente actualización, el prestigioso ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha reconocido la impresionante racha del París Saint-Germain.

Otorgándole el primer lugar de su clasificación mundial. Este logro pone fin al reinado del Real Madrid, que ahora ocupa la segunda posición.

El ranking de la IFFHS se basa en un meticuloso sistema de puntos que evalúa el rendimiento de los clubes en torneos nacionales e internacionales a lo largo de un año. El desempeño del conjunto parisino en las competiciones más importantes del mundo ha sido el factor decisivo para su ascenso.

La temporada histórica que llevó al PSG a la cima

El ascenso del PSG a la cima de la tabla mundial no es una casualidad, sino el reflejo de un año de dominio en los escenarios más grandes del fútbol. El equipo, que ha invertido una gran cantidad de dinero para competir al más alto nivel, vio sus esfuerzos recompensados con una temporada de ensueño.

PSG es el ultimo campeón de la Champions League. Crédito: Franck Fife | AP

El punto culminante de su año fue la conquista de la Champions League, el título más codiciado del fútbol europeo a nivel de clubes.

Esta victoria monumental le otorgó a los franceses una gran cantidad de puntos en la clasificación. A ello se le sumó su destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde demostraron su nivel al llegar a la gran final. La combinación de estos logros ha sido suficiente para que el PSG, por primera vez, se siente en el trono del fútbol mundial.

Así quedó el ranking de la IFFHS