La nota de Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk: Tengo la oportunidad de eliminarlo y la voy a aprovechar

El director del FBI, Kash Patel, reveló este lunes que el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el joven de 22 años Tyler Robinson, habría dejado una nota previa al ataque en la que detallaba su intención de matar al activista conservador.

Según Patel, el mensaje decía: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

La existencia de este escrito refuerza la hipótesis de que el ataque, ocurrido el pasado 10 de septiembre durante un acto en la Universidad Utah Valley, fue premeditado.

Las investigaciones también vinculan a Robinson con la escena del crimen a través de pruebas biológicas. El FBI identificó su ADN en un destornillador hallado en la azotea desde donde se efectuaron los disparos y en la toalla que envolvía el rifle de caza Mauser utilizado.

El caso se complica aún más con filtraciones publicadas por The Washington Post, que reportó capturas de pantalla de mensajes enviados en la plataforma Discord.

En esos chats, Robinson aparentemente confesó a sus amigos haber sido el autor del ataque poco antes de entregarse a las autoridades.

“Hola a todos, tengo malas noticias”, escribió, seguido de: “Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho”.

De acuerdo con las autoridades, tras disparar contra Kirk desde un tejado, el sospechoso habría ocultado el arma en una zona boscosa cercana al campus. Poco después fue detenido, aunque desde entonces se ha negado a colaborar con los investigadores ni a confesar el crimen.

La Fiscalía del estado de Utah prevé imputarlo en las próximas horas por asesinato con agravantes, un delito que podría derivar en cadena perpetua o incluso en pena de muerte.

Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense, fue asesinado mientras participaba en un debate estudiantil en los exteriores de la UVU, un crimen que ha generado conmoción nacional y ha reavivado el debate sobre la polarización política en el país.

