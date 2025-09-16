Sospechoso de matar a Charlie Kirk será formalmente acusado de asesinato capital

Fiscales presentarán formalmente cargos de asesinato capital contra Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso de matar a Charlie Kirk, de 31 años, en la Universidad del Valle de Utah.

La acusación se anunciará a las 2:00 p.m. (hora del Este) de este martes, horas antes de la primera comparecencia virtual de Robinson ante el tribunal.

De acuerdo con la fiscalía, Robinson tenía una “ideología izquierdista” y se “radicalizó” en línea. El incidente ocurrió la semana pasada mientras Kirk participaba en un debate con estudiantes.

Tras el asesinato, líderes políticos como el presidente Donald Trump y el gobernador de Utah, Spencer Cox, han pedido la ejecución del responsable.

¿Hay posibilidad de que Robinson vaya al pelotón de fusilamiento?

Utah, que permite la pena capital, es uno de los cinco estados que autoriza la ejecución por pelotón de fusilamiento si la inyección letal no está disponible. La última vez que el estado utilizó este método fue en junio de 2010, con el recluso Ronnie Lee Gardner.

Durante esa ejecución, “cinco voluntarios de las fuerzas del orden se posicionaron detrás de una pared con cinco ranuras, mientras cada uno apuntaba su rifle a un objetivo de papel blanco en el pecho de Gardner, sobre su corazón”, y “cuatro de las cinco balas fueron reales, pero una era simulada, por lo que ninguno de los verdugos sabía quién había disparado el tiro fatal”, según detalló TMZ.

A pesar de la existencia de esta pena, los casos de pena capital son poco comunes en Utah, donde solo se han llevado a cabo dos ejecuciones en las últimas dos décadas. Los reclusos condenados a muerte en el estado pasan un promedio de 34 años en el corredor de la muerte. La ley estatal permite la pena capital únicamente en casos de “asesinato agravado”, que incluye homicidios que a sabiendas “crearon un gran riesgo de muerte” para terceros.

Proceso judicial y posibles escenarios para Robinson

Si Robinson es acusado de asesinato agravado, los fiscales tienen un plazo de 60 días para notificar a la corte su intención de proceder con un delito capital. Este paso iniciaría un proceso legal de dos partes.

Una de ellas para determinar la culpabilidad de Robinson y otra para decidir si se le impondría la pena de muerte. En caso de que no se considere un delito capital, el caso sería juzgado como “pena de primer grado no capital”, con una sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

Adicionalmente, se conoció que un autor trans “perdió un importante contrato con DC Comics tras lanzar comentarios de odio sobre el asesinato de Charlie Kirk”. Otra noticia relacionada es que el presunto asesino de Kirk declaró: “Fui yo”.

Con información de New York Post

