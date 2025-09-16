Mes de la Herencia Hispana: Barbie rinde homenaje a Ellen Ochoa

Llegó el Mes de la Herencia Hispana y, para celebrarlo, Barbie se encargó de realizar una edición especial que lleva por nombre “Mujeres Inspiradoras”, inspirada en la Dra. Ellen Ochoa, dado que ella fue la primera mujer hispana en trasladarse al espacio. Por ello, reconocen su trabajo en la NASA, donde su colaboración ha sido clave para que más personas de su mismo sexo se sientan interesadas en el espacio.

A lo largo de los años, Ochoa se ha convertido en un modelo a seguir que ha logrado que otras personas se enfoquen en carreras profesionales como en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Además, ha participado en cuatro misiones.

Ellen Ochoa, la mujer que inspiró a Mattel para el Mes de la Herencia. Crédito: Mattel | Cortesía

Una de las muñecas más queridas en el mundo entero decidió destacar el trabajo de la doctora, aprovechando para alzar los objetivos que las mujeres hispanas han tenido. Ochoa se unió a la NASA después de obtener un doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford, y uno de sus primeros cargos dentro de la compañía fue como ingeniera de investigación y, posteriormente, astronauta.

Ochoa hizo historia en 1993 cuando participó en la misión STS-56 del transbordador espacial Discovery, y la gran particularidad es que ella fue la primera mujer hispana en estar en un proyecto tan destacado como ese.

Además, ha tenido importantes cargos dentro de la empresa, entre ellos: directora del Centro Espacial Johnson. Por si fuera poco, también obtuvo un reconocimiento al recibir la Medalla al Servicio Distinguido de la NASA, y en 2024 le dieron la Medalla Presidencial de la Libertad.

La Barbie inspirada en Ellen Ochoa ya salió a la venta. Crédito: Mattel | Cortesía

Barbie muestra un particular traje espacial de color naranja que, además, tiene las insignias de las misiones especiales en las que ha participado. A su vez, también cuenta con guantes, botas y casco, y Ochoa participó en el diseño del atuendo de la muñeca.

El proyecto Barbie Dream Gap también busca crear un impacto social positivo dentro de la marca y así, más adelante, poder hacer donativos a la Fundación Latinas in STEM para inspirar a más mujeres latinas a seguir este camino. Esta nueva edición de Barbie ya se encuentra disponible.

Sigue leyendo:

· La directora Greta Gerwig revela las posibilidades de una secuela de “Barbie”

· Ryan Gosling reveló que casi rechaza el papel de Ken en “Barbie”

· Critics Choice Awards 2024: “Oppenheimer” y “Barbie” fueron las máximas ganadoras