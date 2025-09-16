Netanyahu justifica ataque en Qatar al afirmar que alberga y financia a Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamás en Qatar estuvo “plenamente justificado” porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, “alberga”, “organiza” y “financia” a Hamás.

“(Qatar) Está vinculado a Hamás, alberga a Hamás, organiza a Hamás, financia a Hamás”, afirmó Netanyahu. “¿Es Qatar proisraelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto”, dijo para añadir: “Nunca pensé que pudieran ser proisraelíes o incluso neutrales”.

En una rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu añadió que “si Qatar hubiera querido, podría haber ejercido fácilmente una presión mucho mayor y eso nos habría ayudado a liberar a todos nuestros rehenes en los primeros meses de la guerra (en Gaza)“.

Contexto del polémico ataque israelí en Qatar

Israel atacó la semana pasada en suelo catarí al equipo negociador de Hamás que estaba allí reunido para conversar sobre la última propuesta estadounidense en la Franja palestina.

A resultas del bombardeo en Doha al edificio donde se encontraban, murieron seis personas, cinco de ellas del grupo islamista pero no líderes del mismo. Tanto Qatar como EE.UU. son mediadores entre Hamás e Israel en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su molestia por el hecho de que Netanyahu haya atacado el suelo de un país que considera su aliado.

Según el primer ministro israelí, el ataque estuvo “plenamente justificado” porque Israel tiene el “derecho internacionalmente reconocido” de actuar “contra los terroristas que operan y los atacan desde otros estados”.

Sigue leyendo:

– Marco Rubio respalda a Benjamín Netanyahu y descarta avances diplomáticos en Gaz

– Marco Rubio viajará a Qatar para abordar ataque de Israel a miembros de Hamás

– Israel afirma que Sánchez y su gobierno son “una vergüenza para España”