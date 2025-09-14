Israel afirma que Sánchez y su gobierno son “una vergüenza para España”

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, afirmó este domingo que el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su ejecutivo son “una vergüenza para España”, tras la suspensión de la Vuelta de ciclismo por protestas pro-palestinas.

Saar acusó a Sánchez en la red social X de haber “alentado a los manifestantes a salir a la calle” para detener la carrera, informó DW.

Rechazo al equipo ciclista israelí

Previamente, Sánchez expresó su “admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina” al protestar durante la carrera.

Saar también recordó otro comentario del presidente español con relación a Israel.

“Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle”, publicó Saar en X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que “la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista”. “Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España”.

Protestas pro-palestinas en Madrid

Más de 100,000 personas participaron este domingo en protestas propalestinas en Madrid, que obligaron a los organizadores a suspender la última etapa de la Vuelta a España, informaron las autoridades españolas.

Bajo consignas como: “Por genocida, Israel fuera de la Vuelta”, contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, los manifestantes bloquearon tramos clave del recorrido. Dos personas fueron detenidas y 22 policías resultaron heridos, según indicó el gobierno español.

La convocatoria llamaba a los manifestantes a acudir a la plaza de Cibeles, lugar donde debía finalizar la prueba para rechazar la participación del equipo ciclista israelí.

Miles de muertos en Gaza

La manifestación pro-palestina en España surgue tras la creciente condena internacional hacia la ofensiva israelí en Gaza, en la que numerosos países han descrito la situación como un posible genocidio.

Según cifras difundidas por agencias internacionales, más de 64,800 personas han muerto en la Franja de Gaza,entre ellas, 19,000 niños.

