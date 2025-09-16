Robert Redford, una leyenda del cine, fallece a los 89 años

El reconocido actor y director de Hollywood, Robert Redford, quien además tuvo un gran reconocimiento por ser conocido como un galán del séptimo arte, falleció este martes a los 89 años mientras permanecía en su hogar ubicado en Utah.

La información la dio a conocer Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de representaciones Rogers & Cowan PMK, confirmando así que Redford murió mientras se encontraba durmiendo; sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa exacta del fallecimiento.

Fue en la década de los años 60 cuando logró convertirse en una persona reconocida en el mundo del entretenimiento por su actuación, y ya en el año 1970 participó en filmes como “The Candidate”, “All the President’s Men” y “The Way We Were”. Diez años más tarde, logró recibir un reconocimiento de la Academia tras otorgarle un Oscar por ganar como mejor director por la película “Ordinary People”.

Robert, sin duda alguna, tuvo una carrera artística muy exitosa, y es que también le dieron una estatuilla en la categoría “Mejor Película” en el año 1980. Pero esto no era todo, porque su apariencia física también se convirtió en un aspecto bastante llamativo para aquellos que apreciaban su trabajo cinematográfico, ya que su color de cabello y su sonrisa fueron un atractivo para las damas de aquella época.

La Casa Blanca, en el año 2016, informó que Barack Obama, quien era presidente de Estados Unidos en ese período, otorgó la Medalla de Libertad, siendo este uno de los reconocimientos más destacados del país. Robert Redford la recibió, y otras personalidades han sido Bill y Melinda Gates, así como Michael Jordan.

“Simplemente, creo que he tenido una larga carrera con la que estoy muy satisfecho. Ha pasado tanto tiempo, desde que tenía 21 años. Pienso que ahora que estoy entrando en los 80, quizás sea hora de acercarme a la jubilación y pasar más tiempo con mi esposa y mi familia”, declaró Redford a Associated Press en 2018.

