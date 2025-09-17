Acusan en Texas a joven por intentar impedir el arresto de un inmigrante indocumentado

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó este martes que un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Diego Masiel Torres, de 19 años, por presuntamente interferir y obstaculizar el trabajo de agentes federales dutrante una redada.

Según el comunicado, Torres permanece bajo custodia y deberá comparecer ante el tribunal para responder por los cargos.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto en Harlingen, cuando se realizaba un operativo de control en un sitio de construcción. Al llegar los agentes, varias personas huyeron del lugar. En ese momento, Torres supuestamente intentó apartar físicamente a un oficial federal que intentaba detener a un inmigrante indocumentado.

“El Distrito Sur de Texas se compromete a hacer cumplir plenamente las leyes de inmigración de nuestro país, y cualquiera que intente impedir que un agente federal lleve a cabo esta misión rendirá cuentas ante un juez y un jurado”, señaló el fiscal federal Nicholas J. Ganjei en el comunicado.

Si el joven es declarado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión federal y una multa máxima de $250,000 dólares.

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional. El fiscal federal adjunto L. Salazar asumió la conducción del caso.

Este proceso se enmarca dentro de la Operación Recuperemos América, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia que busca reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y reducir la violencia en las comunidades, según la Fiscalía.

