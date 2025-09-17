Agenda comunitaria NYC: celebraciones de la Herencia Hispana, gastronomía peruana, seminarios de salud y mucho más

La Biblioteca Pública de Queens (QPL) celebra las culturas, historias y contribuciones de los hispanoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, con varios eventos. El tema nacional de este año, Patrimonio colectivo: honrando el pasado, inspirando el futuro, reconoce las tradiciones, historias y experiencias compartidas que conectan a nuestras diversas comunidades y dan forma a un futuro inclusivo para todos.

Los programas serán presenciales y virtuales. Algunos de ellos son:

Superalimentos de Perú, (presencial)

La nutricionista Christina Camacho presentará recetas y consejos sobre cómo incorporar “superalimentos” llenos de nutrientes en sus comidas y refrigerios para toda la familia.

Cuándo: 17 de septiembre

Hora: 4 p.m.

Dónde: Corona Library, 38-23 104 Street

Cuándo: 20 de septiembre

Hora: 2:30 p.m.

Dónde: Jackson Heights Library, 35-51 81 Street

Haga su propio taller de cómics, inspirado en “la borinqueña” (presencial) español

Inspirado en la superheroína puertorriqueña “La Borinqueña”, el escritor y fundador Edgardo Miranda-Rodríguez y el artista docente Kyung Jeon-Miranda dirigirán este taller donde las familias usan su imaginación y creatividad para crear su propio cómic. Tenga la oportunidad de ganar una figura de acción de la serie de cómics. ¡Los cómics también estarán disponibles para la venta y la firma!

Cuándo: 18 de septiembre

Hora: 5:30 p.m.

Dónde: Steinway Library, 21-45 31 Street, Astoria.

Carnaval de la Cultura Latina

Este domingo 21 de septiembre se realizará en Queens el Carnaval de la Cultura Latina, evento que durante más de 15 años, ha unido a familias y comunidades a través de la música, el arte, la gastronomía y actividades interactivas, a la vez que promueve la salud, el bienestar y el empoderamiento comunitario. Puede obtener mayor información en www.carnavalculturalatina.com o pueden llamar al 917-776-5951.

Cuándo: 21 de septiembre

Hora: 11 a.m. a 6 p.m.

Dónde: Junction Blvd., entre Roosevelt Ave. y la avenida 37, Corona, Queens

Gastronomía peruana en ‘Perú to the World Expo’

Este domingo 21 de septiembre regresa a Long Island “Perú to the World Expo 2025”, para celebrar lo mejor de la cocina, cultura e innovación peruana. El evento se llevará a cabo en el Yacht Club en Lawrence, Nueva York, y en su 14ª edición promete “una experiencia inolvidable que reunirá a chefs, diplomáticos, empresarios y líderes de las Américas”, según anunció su presidenta, Melvi Dávila.

Esta edición contará con la participación de más de 40 reconocidos chefs peruanos de todo Estados Unidos y Perú, bajo la dirección culinaria del internacionalmente aclamado Chef Flavio Solórzano, Embajador de Marca Perú y Director Culinario del evento. La exposición también contará con una sesión VIP de networking, música en vivo y un homenaje a la diversidad de las regiones del Perú ?desde la costa y la sierra hasta la Amazonía. Más información en NuestraGenteDigital.com.

Cuándo: domingo 21 de septiembre

Hora: Puertas abren a la 1 p.m. La expo inicia a las 2 p.m.

Dónde: Greenview at Lawrence Yacht & Country Club, 101 Causeway, Lawrence, NY

Eventos de salud y bienestar

En honor al Mes de la Herencia Hispana, NYC Health + Hospitals/Elmhurst y la Biblioteca Pública de Queens (QPL) se han asociado para organizar una serie de eventos educativos de salud y bienestar en español en las sucursales de QPL en Elmhurst y Corona. La serie gratuita incluye conversaciones dirigidas por proveedores de NYC Health + Hospitals / Elmhurst sobre una variedad de temas, que incluyen alimentación saludable, nutrición, prevención de enfermedades crónicas y concientización sobre la salud mental. La colaboración es parte del programa Community Health Service de la Biblioteca Pública de Queens, que ofrece clases, talleres y actividades gratuitas de educación para la salud para concientizar sobre la salud en la comunidad.

Entre los eventos que se llevarán a cabo se encuentran:

En Elmhurst

Nutrición/Prevención de Enfermedades Crónicas

Cuándo: 22 y 29 de septiembre

Hora: a las 2 p.m.

Dónde: Sucursal de Elmhurst, 86-07 Broadway (Sala de lectura en el 2do piso)

En Corona

Nutrición/Prevención de Enfermedades Crónicas

Cuándo: 1 de octubre

Hora: 4 p.m.

Dónde: Sucursal de Corona, 38-23 104th Street (área pública para adultos)

Salud mental en la comunidad latina

Cuándo: 8 de octubre

Hora: 4 p.m.

Dónde: Sucursal de Corona, 38-23 104th Street (área pública para adultos)

El calendario de programación de la Biblioteca está disponible en https://www.queenslibrary.org/calendar.

Seminario sobre artritis

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, la Arthritis Foundation organiza el seminario web gratuito en español: “Viva plenamente con artritis” (Live Your Best Life with Arthritis), enfocado en brindar herramientas para el manejo del dolor y la mejora del descanso, en un entorno de apoyo. Algunos temas que se tratarán el evento, realizado en colaboración con Orlando Health y dirigido por profesionales médicos hispanohablantes, incluyen: técnicas naturales para aliviar el dolor articular, recomendaciones para mejorar el descanso nocturno, ejercicios seguros para conservar la movilidad y estrategias para aliviar los síntomas de artritis. Pueden registrarse en https://joinus.arthritis.org/event/Artritis/summary.

Cuándo: 25 de septiembre

Hora: 7 p.m.

Feria de acceso financiero

Qualitas of Life Foundation invita a la comunidad a su Feria de Acceso Financiero que se realizará el 4 de octubre. En el evento gratuito, Ud. encontrará recursos financieros, de

educación y de salud para todos, así como servicios para emprendedores, y actividades para niños y toda la familia. También habrá música, rifas y mucho más. Puede registrarse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9TvEGSksXXbkpd7AT7MOBMYAj5FcG5LpXxRzFNWy3MlEDCw/viewform.

Cuándo: sábado 4 de octubre

Hora: 11 a.m. a 3 p.m.

Dónde: Museo de Queens, ubicado en Flushing Meadows Corona Park, Building, Queens.

Sea voluntario y gane boletos

La organización internacional de defensa Global Citizen activa su misión de erradicar la pobreza y defender el planeta en la ciudad de Nueva York, con oportunidades de voluntariado durante la preparación para el Festival Global Citizen 2025. Todos los voluntarios participantes recibirán una entrada gratuita para el Festival Global Citizen 2025, que se celebrará el sábado 27 de septiembre en Central Park. Este festival contará con la participación de Shakira y The Weeknd, Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist, y será presentado por el embajador de Global Citizen, Hugh Jackman. Este viernes, Global Citizen organizará una limpieza de la costa en el muelle Canarsie del Gateway National Recreation Area. Si desea unirse, regístrese en https://www.globalcitizen.org/en/involved/volunteering/.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, a realizarse la prueba de forma gratuita. Las residentes de los cinco condados interesadas en realizarse una mamografía pueden hacer una cita previa, llamando al 1 (877) 628-9090.