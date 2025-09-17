Carmine’s celebra 35 años de familia, sabor y tradición 

Este mes de septiembre, la icónica institución neoyorquina Carmine’s celebra su 35º aniversario, conmemorando más de tres décadas de hospitalidad generosa, tradición ítalo-americana y memorables comidas compartidas que han marcado la vida de millones de comensales en Nueva York.

Desde su apertura en 1990 en el Upper West Side de Manhattan, Carmine’s nació con una visión clara: crear un espacio donde la abundancia de la mesa y la calidez de la familia se convirtieran en el centro de la experiencia gastronómica. Su éxito fue inmediato y, con el paso de los años, el restaurante creció hasta convertirse en un grupo nacional con sedes en Times Square, Atlantic City, Washington D.C., Las Vegas e incluso en las Bahamas, sin perder nunca el espíritu comunitario de aquel primer local de barrio.

El restaurante abrió sus puertas en 1990, en la Avenida Broadway./Cortesía Carmine’s

Lo que comenzó como un restaurante de vecindario en Manhattan se ha convertido en un pilar de la cultura gastronómica de Nueva York. Con sus icónicas porciones familiares y su ambiente animado, Carmine’s ha acompañado momentos inolvidables en la vida de sus clientes: cumpleaños, graduaciones, cenas festivas, reuniones de amigos e incluso improvisadas celebraciones que encuentran en sus mesas el escenario perfecto.

El secreto detrás de la longevidad de Carmine’s está en su filosofía fundacional: “Big Food, Big Fun, Big Family”. Bajo el liderazgo de Jeffrey Bank, CEO de Alicart Restaurant Group, la marca ha sabido mantenerse fiel a esa esencia, priorizando la calidad y la consistencia por encima de modas pasajeras. Para Bank, la clave del éxito está en ofrecer siempre una experiencia auténtica, con platos generosos, sabores reconocibles y un ambiente donde cada cliente se sienta en casa.

Junto a él, Alexis Blair, presidenta de la compañía, ha impulsado una nueva era de excelencia operativa y crecimiento sostenible. Con un liderazgo centrado en las personas, Blair ha reforzado la cultura del equipo y ha fomentado un espíritu de innovación que prepara a Carmine’s para las próximas décadas, sin dejar de lado la esencia familiar que lo define.

En la cocina, el chef Glenn Rolnick, director de operaciones culinarias por más de 20 años, ha sido la brújula culinaria de la marca. Su profundo respeto por la cocina del sur de Italia, combinado con un toque creativo en la preparación de platos de gran formato, ha consolidado la experiencia Carmine’s en cada una de sus sedes en Estados Unidos y más allá.

El menú ha mantenido su estilo de grandes porciones para compartir./Cortesía Carmine’s

El aniversario también es una oportunidad para destacar la profunda conexión de Carmine’s con la comunidad. A lo largo de los años, la marca ha mantenido sólidas alianzas con organizaciones benéficas, ha apoyado iniciativas locales y ha contado con un equipo fiel que recibe a cada invitado como si fuera parte de la familia. Esa cercanía, ese espíritu de vecindario trasladado a gran escala, es parte del ADN que ha convertido a Carmine’s en una institución querida por generaciones.

Especiales de aniversario

Como parte de la celebración, hasta el 30 de septiembre los comensales podrán disfrutar de platillos especiales en todas las sedes, creados para honrar los sabores y tradiciones que han marcado la historia del restaurante:

Foto: Carmine’s