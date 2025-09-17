Gana $7.2 millones tras enfermar por comer palomitas durante 7 años

Lo que parecía un hábito inofensivo terminó en una millonaria demanda: un hombre de Colorado obtuvo $7.2 millones de dólares tras desarrollar una enfermedad pulmonar irreversible causada por inhalar el vapor de palomitas de maíz para microondas que consumió diariamente durante años.

El caso puso bajo la lupa el peligro oculto de un ingrediente utilizado en el saborizante de mantequilla artificial.

Un hábito que terminó en los tribunales

Wayne Watson solía comer dos bolsas de palomitas para microondas todos los días durante aproximadamente una década.

No solo las comía: según explicó, tenía la costumbre de aspirar el vapor que salía de las bolsas recién abiertas.

En 2012, un jurado federal en Denver determinó que ese hábito lo expuso de forma constante al diacetilo, un compuesto presente en el saborizante de mantequilla, y que eso le provocó bronquiolitis obliterante, conocida popularmente como ‘pulmón de palomitas’.

Los abogados de Watson dejaron claro que la enfermedad no fue causada por ingerir el producto, sino por inhalar los vapores que emanaban del saborizante.

Con base en esa evidencia, el jurado le otorgó una compensación de $7.2 millones de dólares por los daños sufridos.

Qué es el ‘pulmón de palomitas‘

La bronquiolitis obliterante es una enfermedad pulmonar crónica e irreversible que cicatriza y estrecha las vías respiratorias pequeñas de los pulmones.

Los síntomas incluyen tos persistente, dificultad para respirar y silbidos al respirar, que no suelen desaparecer incluso con tratamiento.

En casos graves, puede requerirse oxigenoterapia o un trasplante de pulmón.

Aunque el diacetilo es considerado seguro para el consumo, diversos estudios indican que su inhalación puede ser peligrosa.

La alerta surgió a principios de los años 2000, cuando investigadores detectaron numerosos casos de esta enfermedad en trabajadores de una planta de producción de palomitas en Missouri.

Desde entonces, las principales marcas estadounidenses eliminaron el diacetilo añadido de sus productos en 2007.

Otros entornos con riesgo y medidas de prevención

El problema no se limita a las palomitas: el diacetilo y compuestos similares también se han encontrado en entornos industriales que usan saborizantes artificiales, así como en algunos líquidos de vapeo.

Un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en 2015 detectó la presencia de diacetilo o sustancias parecidas en varias marcas de líquidos saborizados para cigarrillos electrónicos.

Agencias como la OSHA y el NIOSH recomiendan medidas de seguridad como sistemas de ventilación adecuados, monitoreo constante de la calidad del aire y barreras físicas en los lugares de trabajo donde se usen estos compuestos.

Los especialistas insisten en que, aunque el ‘pulmón de palomitas’ no tiene cura, es totalmente prevenible si se evitan la exposición continua y la inhalación directa de estos vapores.

