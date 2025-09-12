¡Atención! Facebook paga $725 millones: ¿cuándo recibes tu dinero?

Más de 100 millones de usuarios de Facebook recibirán un pago de indemnización que cuenta con una bolsa de $725 millones de dólares, por violaciones de privacidad y uso indebido de datos personales entre 2007 y 2022. ¿Cómo puedes acceder a este dinero?

Durante este periodo, Facebook enfrentó múltiples demandas por el uso indebido de datos personales de sus usuarios, derivados del escándalo de Cambridge Analytica en 2018, luego que reveló que millones de perfiles habían sido utilizados sin consentimiento para fines políticos y comerciales.

Como resultado, Meta Platforms Inc., (empresa matriz de Facebook), acordó destinar $725 millones indemnizar a los demandantes sin admitir responsabilidad y sin tener que recurrir a un tribunal para dirimir la disputa. Los pagos para los demandantes aprobados comenzaron a distribuirse en el mes de agosto y se extenderán por un periodo de 10 semanas, según informó el administrador del acuerdo local.

¿Quiénes recibirán las indemnizaciones del acuerdo de privacidad de Facebook?

Los pagos serán entregados a las personas que presentaron una reclamación válida antes del 25 de agosto de 2023 y usaron Facebook entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022. Según el sitio del acuerdo, la demanda finalizó en mayo de 2025 tras una serie de apelaciones.

En caso de que hayas iniciado una reclamación y ésta haya sido aprobada, recibirás un correo electrónico con el asunto ‘Acuerdo de Privacidad de Usuarios de Facebook – Actualización del estado del Acuerdo y la Distribución’. Unos días antes de recibir el dinero, también te llegará un segundo correo donde te confirmarán la fecha exacta de la transacción.

¿A cuánto asciende la indemnización por el acuerdo de Facebook?

El monto exacto varía de acuerdo con el tiempo que cada persona haya tenido una cuenta activa de Facebook durante los 15 años incluidos en el acuerdo. Por cada mes en la plataforma se asigna un “punto de asignación”. Luego, se descontarán los gastos legales (más de $180 millones en honorarios de abogados y costos administrativos) y se dividirán proporcionalmente entre todos los reclamantes según sus puntos acumulados.

Aunque el sitio del acuerdo no detalla montos individuales, se espera que los pagos sean modestos para la mayoría de usuarios. De acuerdo con Telemundo, el monto del pago varía entre $25 y $40 y serán distribuidos por diferentes vías: PayPal, Venmo, Zelle, tarjeta Mastercard prepago, depósito directo o cheque impreso.

