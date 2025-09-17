Productor de Beyoncé y Drake es hallado sin vida en su apartamento en Nueva York

Sidney Brown, productor ganador del Grammy que trabajó con estrellas como Drake, Lil Wayne y Beyoncé, fue encontrado muerto en su apartamento de East Harlem a los 49 años.

El productor, conocido como “Omen” en la industria musical, fue descubierto sin vida por un familiar el 13 de septiembre, según confirmó su madre, Martha Brown, a TMZ. La causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios, informó la Oficina del Médico Forense (OCME) de la ciudad.

Sus seres queridos fueron a ver cómo estaba al preocuparse después de que Brown no se presentase a su evento programado como DJ en Barawine Harlem, donde trabajó durante más de una década, en West 120th St.

“Era una persona holística y saludable. Así que no sabemos si estaba enfermo… todo esto es bastante repentino”, declaró su hermana Nicole Iris Brown, de 43 años, a NBC News. “Espero que la gente recuerde que él siempre estuvo dispuesto a ayudar a las nuevas generaciones. Siempre se dedicó a ayudar a los jóvenes a comenzar sus carreras y a integrarse en el mundo de la música. Se trataba simplemente de la música, sin importar quién fuera el artista”, agregó.

El lugar de trabajo del productor escribió un sentido homenaje al productor tras la triste noticia en Instagram: «Con gran conmoción y profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestro querido amigo Omen Sidney Brown».

Busque ayuda