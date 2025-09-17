Suspenden “indefinidamente” programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La televisión nocturna en Estados Unidos acaba de vivir una inesperada situación luego de que este miércoles la cadena ABC anunció que suspenderá de manera indefinida el programa Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios polémicos que hizo el comediante sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El pasado lunes, Kimmel pareció sugerir en su show que Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, podría haber sido un seguidor republicano del presidente Donald Trump.

“La pandilla MAGA (hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político“, dijo Kimmel.

Tras el comentario de Kimmel, que cayó como una bomba en medio del ambiente político ya de por sí incendiario en Estados Unidos, Nexstar Media Group, uno de los gigantes de la radiodifusión en el país, confirmó a Variety que dejará de emitir el show en ABC, asegurado que los dichos del presentador son “ofensivos e insensibles”.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales donde nos encontramos“, manifestó Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

“Seguir dándole al Sr. Kimmel una plataforma de difusión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de interrumpir su programa para que prevalezca la serenidad mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo“, agregó.

Cabe mencionar que el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, ocurrido en un evento en Utah Valley, ya había desatado reacciones intensas en el ámbito político estadounidense y provocó una ola de reacciones. En ese contexto, los comentarios de Kimmel fueron vistos por Nexstar como una provocación que podía exacerbar la polarización.

La decisión de ABC y Nexstar ha generado cuestionamientos sobre la libertad de expresión en la televisión estadounidense y sobre la responsabilidad de las grandes cadenas al decidir qué voces deben permanecer en el aire.

Por ahora, el presentador no se ha pronunciado sobre su suspensión, aunque se espera que rompa el silencio en las próximas horas.

