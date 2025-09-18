5 lugares en donde nunca debes pagar con tarjeta de débito

Aunque pagar con tarjeta de débito puede parecer práctico, en algunos lugares hacerlo puede poner en riesgo tu dinero de forma directa.

A diferencia de las tarjetas de crédito, el dinero de una tarjeta de débito se descuenta de inmediato de tu cuenta bancaria, lo que puede complicar la recuperación de fondos si ocurre un fraude.

Aquí te contamos en qué situaciones es más seguro evitarla.

1. Gasolineras y tiendas de conveniencia

De acuerdo con el FBI, el fraude por clonación de tarjetas le cuesta a consumidores y bancos más de $1,000 millones de dólares al año, y las gasolineras son uno de los puntos más frecuentes.

Los delincuentes colocan dispositivos llamados skimmers en los lectores de tarjetas para copiar tu información sin que lo notes.

Si usas una tarjeta de débito, el dinero se extrae directamente de tu cuenta corriente, y recuperar esos fondos puede tardar días o semanas.

Es preferible usar una tarjeta de crédito o, aún mejor, pagar de forma ‘contactless’ con el teléfono o tarjeta sin contacto, ya que estas tecnologías son mucho más difíciles de clonar.

2. Reservas de viajes

Cuando se trata de reservar vuelos, hoteles o rentar autos, pagar con débito significa renunciar a protecciones y beneficios que sí ofrecen las tarjetas de crédito.

Muchas tarjetas de viaje dan recompensas de 3x, 5x o hasta 10x puntos en sus portales, lo que puede traducirse en decenas o cientos de dólares para futuros viajes.

Además, suelen incluir seguros por cancelación o interrupción de viaje, cobertura para autos de alquiler y compensación por equipaje perdido, coberturas que la tarjeta de débito no ofrece.

3. Compras en línea, sobre todo en sitios desconocidos

Aunque el sitio luzca legítimo, podría tener medidas de seguridad débiles. Si un hacker obtiene los datos de tu tarjeta de débito, vacía tu cuenta bancaria, no un crédito prestado.

Los bancos suelen reembolsar el dinero robado, pero pueden congelar tu cuenta durante la investigación, dejándote sin acceso a tus fondos para pagar renta o comida.

Las tarjetas de crédito, en cambio, ofrecen políticas de cero responsabilidad, protección antifraude y, en algunos casos, números virtuales para comprar con mayor seguridad.

4. Compras de electrónicos y artículos costosos

Cuando adquieres productos caros como computadoras portátiles, cámaras profesionales o aparatos de cocina, usar tarjeta de débito te deja desprotegido.

Muchas tarjetas de crédito ofrecen protección de compras y extensión de garantía, lo cual cubre daños, robos o defectos de fábrica.

Esto puede salvarte de perder grandes sumas si el artículo falla o es robado poco después de comprarlo.

5. Bares, restaurantes y lugares donde entregas tu tarjeta

Cada vez que entregas tu tarjeta de débito a un desconocido, le das acceso directo a tu cuenta bancaria.

En lugares concurridos como bares y restaurantes es más fácil que la tarjeta se extravíe o sea copiada sin que lo notes.

En estos casos, usar crédito es más seguro, ya que si notas algo sospechoso puedes bloquear la tarjeta al instante y disputar cargos fraudulentos sin tocar tu dinero real.

