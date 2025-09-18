Chicago: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 18 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera mitad de la jornada y del 2 durante la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:55 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 55% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.