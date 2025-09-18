Cristián de la Fuente revela cómo apoya a su hija en su relación con su novia

Cristián de la Fuente habló sobre una persona muy importante en su vida: su hija Laura, de quien quiso sincerarse sobre el ámbito amoroso y el apoyo que le brinda tras ella ser homosexual. Por ello, fue directo al decir que ella se encuentra atravesando una etapa más madura y tiene su vida sentimental hecha con su “novia”.

“Mi hija va a cumplir 21 años en unos días, ya está grande, ya tiene su novia, ya vuela por la vida, ya es feliz. Yo me sacrifiqué mucho por estar presente siempre con ella y gracias a todo ese tiempo que invertí en su crianza y en su desarrollo, por eso tenemos la relación que tenemos”, explicó durante la conversación.

El reconocido actor y galán de telenovelas aprovechó para comentar cómo se lleva con la pareja sentimental de su hija y aclaró que bien, además de que ellas celebraron el primer año juntas, y fue así como celebraron el tiempo que llevan juntas. Cristián no perdió la oportunidad para aclarar un aspecto: no le pide nada a su novia, pero mientras le dé amor, siempre tendrá su respeto.

“Bien, con mi nuera súper, de hecho, cumplieron un año recién, hace como un mes. Vinieron, nos fuimos a Campeche, me llevo increíble. Yo siempre lo he dicho: mientras ella quiera a mi hija, va a ser mi aliada”, añadió sobre el trato que tiene con la novia de Laura.

De la Fuente mencionó que su hija tiene muchas ansias de convertirse en madre y uno de los aspectos positivos que vio en ese tema es que de tener un bebé, le podrá poner su apellido y no se lo cambiaría por el del hombre, como siempre se ha hecho en todos los países. Además, ya se aclaró que el rol femenino del bebé lo tendría su hija y la parte paterna, la novia de Laura.

“¡Sí!, y ella quiere ser mamá también. Además, es buen negocio, porque el otro día le dije que si ella se casaba con un hombre, iba a tener el apellido del hombre, el hijo o la hija. Entonces le dije: ahora me conviene mucho más porque va a tener tu apellido, porque además le pregunté quién de las dos sería la mamá, y sería Laura”, añadió.

