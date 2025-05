Angélica Castro y su dolor tras la infidelidad de Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente en septiembre de 2022 le fue infiel a su pareja sentimental de aquel entonces, además de ser la madre de su hija. El actor chileno se encontraba en un restaurante y besó una mujer que estaba en el lugar; el video se viralizó rápidamente a través de diversas plataformas digitales. En una entrevista en Desiguales, le preguntaron a su ex, Angélica Castro, si eso fue un impulso para que ella siguiera creciendo.

“Desde muy pequeña vengo de una familia; lamentablemente, tuve padres con enfermedades muy complejas. Con 8 años estuve a cargo de ambos, con mis hermanos, cuidándolos con enfermedades terminales muy complejas. Luego, años más tarde, nació mi hija y, por una negligencia médica en Miami (…) estuve al borde de la muerte y tuve que estar separada de mi hija”, reveló.

Angélica manifestó que no solo fue una situación muy dura para ella, sino también para su hija, quien nada más tuvo que lidiar con una circunstancia familiar que se volvió tan pública. Sin embargo, Angélica no cree que haya sido únicamente por esta experiencia, sino por todo lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida que ha logrado salir adelante.

“Y luego vio esta situación muy compleja de infidelidad que es muy abierta y que todos lo vieron, así que me es más fácil porque no hay nada que contar, está toda la vista. No podría decirte que solo por esta situación puntual creo que han sido muchas experiencias en mi vida bastante traumáticas, complejas y difíciles”, le comentó a las conductoras del programa de Univision.

Tras hacerse pública la infidelidad del actor, Angélica decidió poner fin a la relación amorosa que mantenía con Cristián, quien más adelante hizo sus maletas y se fue a México para continuar con su vida profesional, debido a que ya no están juntos. Además, es la primera vez que ella se sincera acerca de lo que pasaron en aquel entonces.

“Evidentemente, es un dolor muy fuerte en mi vida; fue un trauma muy importante. Se te derrumbó un castillo, pero son oportunidades de crecimiento donde uno, una vez más, se sale de la situación”, dijo en el talk show.

