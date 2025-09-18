Hombre muere tras quedar inconsciente en una montaña rusa en parque temático de Universal en Florida

Un visitante del parque temático Universal Epic Universe murió luego de quedar inconsciente muentras disfrutaba de la montaña rusa Stardust Racers el miércoles por la noche, así lo informó Universal Orlando Resort a través de un comunicado.

Los funcionarios del parque trasladaron a la víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, a un hospital cercano una vez que la atracción se detuvo. Posteriormente, declararon su muerte en el centro médico.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Orange le dijo a WESH que el visitante era un hombre adulto, aunque no se ha precisado su edad.

“Estamos devastados por este suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante”, declaró Universal Orlando Resorts a través de un comunicado, quienes además aseguraron mantenerse enfocadas en la investigación que está en curso.

Cierran montaña rusa tras el fallecimiento del visitante

Luego del trágico hecho, la montaña rusa Stardust Racers permaneció cerrada al público como medida preventiva. El parque confirmó que la clausura se mantendrá mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange está encargada de la investigación, según señalaron fuentes de Universal Orlando Resort.

Se espera que como medida de precaución, Starduts Racers permanezca cerrada mientras se desarrollan las investigaciones, señalaron los funcionarios de

Universal Epic Universe fue el primer gran parque temático en abrir en la Florida en más de 25 años, informó El Nuevo Herald. Comenzó a recibir visitantes justo antes del fin de semana del Día de Recordación, y se espera que se convierta la competencia con Walt Disney World Resort.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Cierran montaña rusa de Florida después de que un niño de 6 años se cayera y sufriera ‘lesiones traumáticas’

– Accidente de montaña rusa en Suecia: un muerto y varios heridos después de que la atracción descarrilara

– Video: Usuarios se quedan atrapados en juego mecánico de Six Flags en la Ciudad de México