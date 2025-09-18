MLB: Juan Soto hace historia al llegar a 100 remolcadas en triunfo de New York Mets

El dominicano Juan Soto produjo una carrera para alcanzar las 100 vueltas empujadas, en el partido que los Mets de Nueva York vencieron 6-1 a los Padres de San Diego.

Soto conectó un rodado al segunda base en la tercera entrada, que permitió a Cedric Mullins llegar hasta el plato para llegar a las 100 impulsadas y con ello contribuyó a un rally de cuatro anotaciones en ese tercer acto.

Soto terminó el partido con dos inatrapables en cuatro visitas al plato, redondeando su campaña de 40 jonrones (41) y 100 om más vueltas empujadas.

Juan soto llegó a las 100 carreras impulsadas en la temporada.



Juan Soto se convierte en el tercer jugador en la historia de MLB con 40+ HR, 30+ BR, 100+ RBI, 100+ A y 100+ BB en una temporada.



-Barry Bons in 1996&1997

-Jeff Bagwell in 1997 and 1999

-Juan Soto in 2025 pic.twitter.com/JPOTCIOLh8 — Frank Díaz (@frankdiaz777_) September 18, 2025

El dominicano también sumó su base robada número 33 de la temporada.

Otro récord para Juan Soto

Juan Soto llegó este jueves a 100 carreras remolcadas en la temporada, y lo hace por tercera vez consecutiva, con igual cantidad de equipos.

Con esa empujada número 100, Soto se convirtió en el primer jugador en este siglo con 100 o más empujadas, 115 anotadas, 41 jonrones, 33 o más bases bases robadas y 115 bases por bolas.

El último en acumular esas estadísticas fue el que para quizás la mayoría es el mejor bateador de todos los tiempos: Barry Bonds, cuando lo hizo en el 1996.

La racha años seguidos con 100 o más remolcadas comenzó en el 2023 cuando pertenecía a los Padres de San Diego, equipo con el que empujó 109 carreras, acompañadas de 35 jonrones y un promedio de bateo de .275.

Al año siguiente, pero esa vez jugando para los Yankees de Nueva York, el dominicano remolcó las mismas 109 carreras, pero con seis jonrones más, y un mejor promedio de bateo (.288).

En esta temporada, su primera con los Mets de Nueva York, no solo ha logrado otra vez las 100 carreras remolcadas, sino que ya empató su marca personal en jonrones, quedando semana y media para implantar su nuevo récord.

Juan Soto has driven in 100 runs in his first season with the Mets! pic.twitter.com/KhjOzerhR3 — SNY Mets (@SNY_Mets) September 18, 2025

