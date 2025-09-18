Shawn Levy lanza primera imagen de Ryan Gosling en ‘Star Wars: Starfighter’

Shawn Levy, el director detrás de ‘Deadpool & Wolverine’, acaba de emocionar a los fans de Star Wars al compartir la primera foto oficial del rodaje de ‘Star Wars: Starfighter’.

En la instantánea, publicada en sus redes sociales con la frase “En algún lugar del mar Mediterráneo”, aparecen Ryan Gosling y el joven actor Flynn Gray, caracterizados como los protagonistas de esta nueva aventura galáctica. Ambos lucen ropa gastada, cubierta de polvo y mugre, a bordo de una embarcación y con un aire de misterio que encendió de inmediato las teorías de los seguidores.

Levy ha arrancado oficialmente la producción en Reino Unido, que comenzó en agosto, y Lucasfilm celebró la ocasión con un anuncio de lujo: un reparto que reúne a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

La historia se ubica cinco años después de ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019), la película que cerró la saga Skywalker con una victoria para la Resistencia. Pero ‘Starfighter’ promete ser diferente debido a que es la primera cinta que se atreve a despegar del linaje de los Skywalker para construir un relato completamente nuevo.

Por lo pronto, ya se sabe que el personaje de Flynn Gray será “un joven a la defensiva” perseguido por criminales en los rincones más turbios de la galaxia, según adelantó The Hollywood Reporter. En cuanto a Gosling, su papel todavía es un secreto bien guardado, aunque la foto lo muestra como un tipo rudo y dispuesto a todo.

‘Star Wars: Starfighter’ tiene previsto estrenarse en cines el 28 de mayo de 2027.

