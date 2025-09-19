FBI: alumno llevó pistola cargada a su escuela en Queens, Nueva York y amenazó en Instagram con usarla

Un estudiante de 16 años fue arrestado ayer con una pistola encontrada en su mochila apenas dos horas después de amenazar en redes sociales con disparar en su escuela secundaria de Queens.

El arma estaba cargada con 13 balas, dijo la comisionada de NYPD, Jessica Tisch. El alumno, cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, no tiene antecedentes penales y fue arrestado ayer por la policía a las 12:36 p.m., aproximadamente dos horas después de publicar la amenaza.

La detención se produjo después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertara al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sobre la inquietante publicación del estudiante en redes sociales. Más tarde, el caso fue presentado por las autoridades como un ejemplo de la colaboración entre la tecnología y las fuerzas del orden, destacó Daily News.

“Nuestros heroicos oficiales hicieron un excelente trabajo al responder de inmediato al lugar de los hechos, trabajando con el personal y los agentes de seguridad escolar para investigar la pista, encontrar al estudiante y recuperar el arma”, declaró el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa. “Estamos muy agradecidos de que este incidente no haya terminado trágicamente; no quiero imaginar un mundo donde estemos haciendo un anuncio diferente ahora mismo”.

El estudiante, de 10mo grado de la escuela secundaria “Benjamín N. Cardozo” en Bayside, publicó en Instagram a las 10:17 a. m. una foto de lo que parecía una hoja de ejercicios escolares con la leyenda “Ts Gmt boutta shoot the school up”, citó la comisionada Tisch.

El Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI detectó rápidamente la publicación y alertó a NYPD, junto con el nombre de usuario, el número de teléfono, la fecha de nacimiento y el lugar desde donde publicó la cuenta, que se rastreó hasta el campus de la escuela. Menos de 15 minutos después, oficiales de la Comisaría 111 acudieron a la secundaria, donde el alumno fue retirado de clase sin incidentes.

Cuando las autoridades registraron su mochila encontraron una pistola semiautomática Taurus GX4 negra de 9 milímetros, declaró Tisch en la conferencia de prensa. “Como madre de dos niños pequeños en edad escolar, estoy conmocionada. Pero como su comisionada de policía, estoy decidida a garantizar que el Departamento de Policía de Nueva York haga todo lo posible para mantener a nuestros hijos a salvo”.