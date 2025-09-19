La millonaria suma que deberá pagar Dani Alves a Pumas

La relación laboral entre Dani Alves y los Pumas de la UNAM concluyó de manera polémica, y el caso, que fue llevado a las instancias más altas del deporte, ya tiene un veredicto.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el máximo organismo para la resolución de conflictos deportivos, ha emitido su fallo, confirmando las exigencias económicas del equipo mexicano.

El dictamen del tribunal deportivo ha determinado que el futbolista debe resarcir económicamente al club por haber violado los términos de su contrato. La decisión avala la postura de los Pumas, que argumentaron que la conducta del jugador constituyó una causa de rescisión unilateral y justificada.

Dani Alves. Crédito: Andre Penner | AP

La cifra millonaria que el futbolista deberá abonar

Según la resolución, la sanción económica impuesta a Alves asciende a $5 millones de dólares. Esta cifra compensaría al club por el daño económico y de imagen causado por el incumplimiento de contrato del exjugador.

El club Pumas, que en su momento rescindió el contrato del lateral de manera unilateral, llevó el caso al TAS en busca de una compensación. Ahora, con el fallo a su favor, la institución mexicana cierra este complicado capítulo legal con un resultado favorable.

Caso Dani Alves

El caso de Dani Alves se originó a partir de una denuncia por agresión sexual en una discoteca de Barcelona, ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022.

Tras un juicio, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión, aunque esta sentencia fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absolvió al futbolista del delito. La Fiscalía y la acusación particular de la víctima han recurrido la absolución, por lo que el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo.

