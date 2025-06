Dani Alves gana juicio contra su expareja y gana más de $600 mil dólares

El futbolista brasileño Dani Alves sigue recibiendo buenas noticias luego de haber sido absuelto de los cargos por violación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; esto debido a que recientemente ganó un juicio que mantiene contra su antigua esposa, Dinorah Santana.

Lo que sucede es que durante el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, Amor Romeira y Emma García, detallaron que el jugador ganó un total de $630.000 dólares tras resultar favorecido en una demanda presentada por Santana en la que le reclamaba dicha suma producto de supuestos impagos tras su separación en 2011; a pesar de esto el juzgado de Barcelona sí cumplió con lo acordado en el documento de 2012, por lo que ordenaron la devolución íntegra del dinero y condenando a su exmujer al pago de las costas judiciales.

“A Dani se le requiere un dinero que era la cuantía que ella reclamaba, 628.000 euros con algunos céntimos. Ese dinero se incautó a expensas del resultado. Ahora, el juzgado le ha devuelto el dinero y Dinorah ha sido condenada a las costas. Ahora solo tienen un juicio pendiente en Brasil, pero en Barcelona han estipulado que Alves siempre cumplió con lo firmado en el convenio de 2012”, expresó.

Joana Sanz destaca su embarazo con Dani Alves. Crédito: Rafael Vadillo | AP

Recordemos que Dani Alves tuvo dos hijos con Dinorah Santana, quien se había mantenido como su representante hasta meses después de la denuncia por agresión sexual que se presentó en su contra por el hecho ocurrido en la discoteca Sutton.

Esto representa un punto importante en la recuperación de la normalidad en la vida de Dani Alves, quien justamente espera su tercer hijo con la modelo española Joana Sanz; justamente la europea reveló hace unos días lo bien que se siente en este proceso de embarazo y afirmó que está bastante contenta con el cambio que ha tenido el jugador brasileño.

“Estoy creando vida me siento poderosa diciéndolo, pero también me limita en muchas cosas que en nueve meses no puedo hacer. Intento mantenerme activa, continuando mis rutinas de ejercicio, eso sí, adaptadas al embarazo. Siempre ha sido muy atenta conmigo, pero ahora aprovecho para que él haga cosas que a mí no me gusta hacer. Estoy viviendo el presente”, destacó en entrevista ofrecida para ‘¡Hola!’.

