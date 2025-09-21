Lindsey Halligan, la abogada de Trump que podría liderar investigación contra Letitia James

El presidente Donald Trump anunció la nominación de Lindsey Halligan, una de sus abogadas de confianza, para convertirse en fiscal federal del Distrito Este de Virginia.

La designación se produjo después de que la oficina quedó sin dirección tras la repentina salida de su jefe y enfrenta una fuerte presión política por la investigación que involucra a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enemiga declarada de Trump.

La apuesta de Donald Trump

En sus redes sociales, el mandatario aseguró que Halligan sería una fiscal “justa, inteligente” y que llevaría “justicia para todos”.

El gesto coincide con su insistencia en que la fiscal general Pam Bondi avance en procesos judiciales contra adversarios políticos, entre ellos James, a quien acusa de perseguirlo judicialmente por fraude empresarial, publicó AP.

La investigación sobre James se centra en presuntas irregularidades relacionadas con una propiedad en Brooklyn y otra en Virginia, aunque hasta ahora el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas concluyentes.

Sus abogados han calificado la pesquisa como una maniobra de venganza política.

¿Quién es Lindsey Halligan?

Lindsey Halligan no es ajena al círculo cercano de Donald Trump.

Abogada especializada en defensa penal y litigios complejos, ganó notoriedad al formar parte del equipo legal que representó al mandatario en los primeros compases de la investigación del FBI sobre los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago.

Lindsey Halligan en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: Evan Vucci / AP

Más recientemente, se integró en una iniciativa de la Casa Blanca destinada a revisar contenidos en instituciones federales, incluido el Smithsonian, con el argumento de eliminar “ideología inapropiada”.

Su nominación para liderar la fiscalía del Este de Virginia significaría, además, poner a una leal defensora del presidente al frente de una de las oficinas más influyentes del país, actualmente sacudida por la presión política y las dimisiones internas.

La pugna con Letitia James

AP indicó que la designación de Lindsey Halligan cobra relevancia porque la oficina que encabezaría es la misma que ha recibido presiones para presentar cargos contra Letitia James.

La fiscal de Nueva York ha llevado adelante demandas contra Trump y su conglomerado empresarial, lo que ha alimentado una rivalidad política.

Erik Siebert, el fiscal que dirigía esa oficina, renunció la semana pasada, aunque Trump aseguró que fue despedido por no avanzar con las acusaciones. Horas antes del anuncio de Halligan, la abogada conservadora Mary Cleary, comunicó a los empleados su nombramiento como fiscal interina, lo que añadió confusión sobre el rumbo inmediato de la fiscalía.

Su confirmación aún dependerá del proceso de nominación y del respaldo del Senado. De concretarse, Lindsey Halligan pasaría de ser asesora cercana de Trump a encabezar una de las fiscalías más importantes de Estados Unidos.

