Funcionarios de Trump presionan a fiscales federales para presentar cargos contra Letitia James

Altos funcionarios de la administración Trump han presionado a fiscales federales en Virgina para que presenten cargos contra la fiscal General de Nueva York, Letitia James, por fraude hipoteario, así lo señalan fuentes familiarizadas con la investigación a ABC News.

La investigación duró cinco meses, e incluyó entrevistas a más de una docena de testigos, pero pese a ello, no se descubrió evidencias claras de que la fiscal general haya hecho declaraciones falsas deliberadamente a una institución financiera con el fin de obtener condiciones favorables en la hipoteca de su vivienda en Virginia.

Las fuentes también aseguraron que Trump instó a los líderes del Departamento de Justicia a investigar a James de una forma más agresiva.

Específicamente, el jefe del Grupo de Trabajo de Armamentización del Departamento de Justicia, Ed, y Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, presionaron a Eric Siebert, fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, para solicitar una acusación formal contra James.

Pulte terminó sugiriendo a Trump que despidiera a Siebert y lo reemplazara con un fiscal que estuviera dispuesto a presentar los cargos después de que los fiscales rechazaran acusarla, señalan las mismas fuentes.

Falta de pruebas contra James

Pulte y Martin argumentaron que fue la propia James quien cometió fraude hipotecario porque un documento relacionado con una propiedad adquirida en 2023 señalaba que sería su residencia principal, algo que terminó siendo falso.

Los investigadores concluyeron que el documento nunca fue considerado por los agentes de préstamos que aprobaron la hipoteca. Los abogados redactaron el documento a partir de una plantilla no corregida para una empresa de cierre.

El resto de documentos en el archivo de la hipoteca precisaron que James no residiría en la casa. En tal sentido, los fiscales no han presentado pruebas fehacientes de que James completó incorrectamente el formulario para influir en el banco.

Declaraciones y respuesta de la defensa

Entretanto, James negó cualquier mala conducta, y abogado, Abbe Lowell, calificó la acusación penal de “tres páginas de acusaciones rancias y trilladas”. También la catalogó como “la siguiente salva en la gira de venganza del presidente Trump contra la fiscal general James”.

“Dada la avalancha de acusaciones infundadas de la Administración Trump en su cruzada de ‘fraude hipotecario’ contra los demócratas, no es de extrañar que tengan dificultades para encontrar un fiscal objetivo y respetuoso de la ley que ignore los hechos y las pruebas para inventar acusaciones falsas”, agregó Lowell.

El abogado señaló a ABC News que cualquier investigación imparcial y apolítica podría concluir que la fiscal James no violó ninguna ley al administrar sus propiedades.

