Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del domingo 21 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con varios sorteos que otorgan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy domingo, 21 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del domingo 21 de septiembre

Combinación mediodía: 01 05 02 09

Combinación noche: 01 05 03 04

Números ganadores de Pick-4 del domingo 21 de septiembre

Combinación mediodía: 06 00 00 09 09

Combinación noche: 00 00 03 04 04

Números ganadores de Cash4Life del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 11 14 23 36 38

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 03 09 15 24 37 B-37

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $150,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos son a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

