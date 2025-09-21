Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 21 de septiembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 21 de septiembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 13 22 25 33 38 39 42 51 55 57 59 60 63 64 66 69 71 73 76 77

Números ganadores de Numbers del domingo 21 de septiembre

Combinación mediodía: 07 09 00

Combinación noche: 06 03 08

Números ganadores de Win 4 del domingo 21 de septiembre

Combinación mediodía: 04 00 03 06

Combinación noche: 03 09 06 09

Números ganadores de Take 5 del domingo 21 de septiembre

Combinación mediodía: 14 16 26 29 35

Combinación noche: 01 12 14 34 36

Números ganadores de Cash4Life del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 11 14 23 36 38

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un reto, pero existen algunas tácticas que pueden ayudar en este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

