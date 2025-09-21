Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a concierto benéfico en California

Santa Bárbara tuvo un fin de semana digno de alfombra roja. Entre música, estrellas de Hollywood y una causa solidaria, los verdaderos protagonistas del concierto benéfico One805LIVE! Rock for First Responders fueron nada menos que el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes aparecieron sin previo aviso en el escenario de la finca Field of Dreams, propiedad de Kevin Costner.

El evento, celebrado el pasado sábado, recaudó fondos para comprar equipo esencial y financiar programas de bienestar mental para los socorristas del condado de Santa Bárbara. Y aunque el cartel ya era de lujo, con actuaciones de Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray y más artistas de renombre, la inesperada aparición de los duques de Sussex causó revuelo entre el público.

Entre las celebridades que también pusieron su granito de arena estuvieron Oprah Winfrey, Rob Lowe y Maria Shriver. Pero la escena más tierna de la noche la protagonizó Harry, quien no solo compartió micrófono sino también unos segundos de cariño con un perrito en pleno escenario, antes de lanzar un mensaje para exhortar a la gente a que donaran a la causa.

De acuerdo con la revista People, Meghan se unió un momento a su esposo en el escenario para darle un abrazo que provocó aplausos y sonrisas, antes de retirarse discretamente. Harry, por su parte, continuó con la ceremonia y entregó un reconocimiento al jefe de bomberos del condado, Mark Hartwig.

Esta aparición del príncipe Harry en California llega justo después de una importante visita al Reino Unido. Viajó a Londres para los premios WellChild, seguido de una visita a Ucrania y una esperada reunión con su padre, el rey Carlos III. Fue su primer encuentro en persona en 19 meses.

