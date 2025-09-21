Piden $17.75 millones de dólares por mansión de Ghislaine Maxwell en Upper East Side

En 2016, un magnate del sector de bienes raíces le compró a Ghislaine Maxwell su mansión en Upper East Side, en Nueva York, por $15 millones de dólares, ahora la propiedad ha regresado al mercado por $17.75 millones de dólares.

El magnate que compró la casa hace casi 10 años fue Frederick Rudd, quien murió el año pasado, por eso la residencia está nuevamente disponible. En su momento, la transacción llamó la atención porque la socia del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein recibió $4 millones de dólares menos de lo que esperaba recibir.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe la residencia como “impresionante casa adosada de piedra caliza y ladrillo de estilo Beaux-Arts de 1910”.

Al contrario de otras residencias relacionadas con personas famosas, en este listado no se resalta la relación de la casa con Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y que en 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de cinco cargos relacionados con tráfico sexual de menores.

La casa tiene una extensión de 6,950 pies cuadrados distribuidos en seis plantas con cinco dormitorios, cuatro baños completos, dos medios baños, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Se resalta que el interior de la casa fue renovado durante los últimos nueve años. “Esta residencia cuenta con habitaciones de gran tamaño, techos altos, ventanales extragrandes y un ascensor que conecta la primera planta con la cuarta. Un majestuoso pórtico con columnas conduce a un elegante vestíbulo, realzado por suelos de roble en espiga y una moderna chimenea de mármol”, se describe en el listado.

Sigue leyendo:

• Caso Ghislaine Maxwell: la Casa Blanca lamentó que no se desclasifique el testimonio del jurado

• Caso Epstein: Ghislaine Maxwell exige inmunidad a cambio de testificar en el Congreso

• Juez rechaza solicitud de Trump de revelar testimonios de Ghislaine Maxwell en el gran jurado