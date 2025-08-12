Caso Ghislaine Maxwell: la Casa Blanca lamentó que no se desclasifique el testimonio del jurado

La Casa Blanca lamentó este martes la decisión de un juez federal de Nueva York de no desclasificar el testimonio del gran jurado en el caso criminal contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del magnate Jeffrey Epstein.

“Creemos que esa decisión es desafortunada”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada por los periodistas un día después de que el magistrado Engelmayer negara la solicitud del Gobierno.

Leavitt insistió en la importancia de que “se desclasifique esa información porque el presidente Donald Trump quiere que se publiquen pruebas creíbles”, en medio de la intensa polémica sobre el caso Epstein, que ha provocado una inesperada crisis entre los simpatizantes del mandatario, que exigen la publicación de todas las pruebas.

Sin embargo, no quiso dar detalles sobre el proceso de apelación, y remitió a los periodistas al Departamento de Justicia.

Argumentan que declaraciones no aportan información significativa

El juez no quiso hacer públicas las declaraciones del gran jurado porque, a su juicio, no aportan nueva información significativa sobre los delitos cometidos por Epstein y Maxwell.

Y agregó que las transcripciones “no mencionan ni identifican a ningún cliente de Epstein o Maxwell”, ni tampoco indagan en las circunstancias de la muerte del magnate, que se suicidó en una cárcel de Nueva York antes de que se celebrara su juicio.

Justicia había pedido el pasado mes de julio que se revelaran estas transcripciones, alegando que correspondían al interés público.

A principios de este mes, Maxwell, que cumple una pena de 20 años en prisión, pidió al juez que no hiciera públicas las transcripciones.

