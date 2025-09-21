Solo nuevas visas H-1B deberán pagar la tasa de $100,000, aclara la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó que la nueva tasa de $100,000 dólares para las visas H-1B aplicará únicamente a solicitudes nuevas, una precisión con la que busca calmar la confusión generada tras el anuncio del presidente Donald Trump.

La portavoz Karoline Leavitt detalló en X que no se trata de un pago anual, sino de un cobro único vinculado a la petición inicial. Subrayó además que los actuales beneficiarios de este visado no tendrán que desembolsar esa suma ni para renovar ni para volver a ingresar al país.

“Aquellos que ya tienen visas H-1B y están actualmente fuera del país ahora NO tendrán que pagar 100,000 dólares para volver a entrar”, enfatizó.

“Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente”, recalcó Leavitt, insistiendo en que la proclamación presidencial no afecta a quienes ya cuentan con el permiso vigente.

Aclaró que la tasa entrará en vigor en el próximo ciclo de lotería del programa, dirigido a profesionales altamente cualificados.

Incidentes tras el anuncio

El alcance de la medida es significativo para la India, cuyos ciudadanos concentran más del 70 % de los titulares de visas H-1B.

De hecho, medios como News9Live reportaron incidentes inmediatos: un grupo de pasajeros indios solicitó desembarcar de un vuelo entre San Francisco y Emiratos tras enterarse de la nueva tarifa, lo que retrasó la salida durante tres horas.

Un comunicado posterior de la Casa Blanca precisó que la tasa solo se aplicará a peticiones de extranjeros fuera de EE.UU. que no estén acompañadas del pago, aunque se contemplan exenciones caso por caso si hay razones de “interés nacional”.

La orden también instruye a los Departamentos de Trabajo y Seguridad Nacional a elaborar una guía conjunta sobre verificación, sanciones y controles de la normativa.

Con información de EFE.

