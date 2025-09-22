10 apps que puedes borrar de tu teléfono si usas Gemini: traductor, calculadora y más

La inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini, se está convirtiendo en una de las herramientas más versátiles para quienes usan Android. Más allá de responder preguntas, la IA puede sustituir aplicaciones que solemos instalar de manera individual.

Esto no solo libera espacio en el teléfono, también ayuda a tenerlo más organizado y con menos consumo de batería. Prácticamente, es como tener un app 10 en 1.

10 apps que puedes borrar de tu teléfono si usas Gemini

1. Traductor de Google

Gemini puede traducir textos completos, frases sueltas o hasta interpretar el tono de un mensaje. Además, con la cámara del móvil es capaz de leer carteles o menús en otro idioma, lo que lo vuelve una alternativa directa al Traductor de Google.

2. Apps para aprender idiomas

Plataformas como Duolingo pueden quedar en segundo plano. Con Gemini es posible pedir un plan de estudio personalizado y practicar conversaciones en vivo, adaptadas al nivel de cada usuario.

3. Calculadora

Aunque parezca una app básica, Gemini también puede resolver operaciones matemáticas por voz o texto. Incluso ajusta cantidades en recetas de cocina sin necesidad de abrir la calculadora del móvil.

4. Apps de recetas

Aplicaciones como Cookidoo ya no son indispensables. Gemini ofrece recetas rápidas según los ingredientes disponibles, aunque siempre conviene contrastar con la experiencia propia en la cocina.

5. Buscadores de vuelos

Gemini puede sugerir rutas y fechas para viajes según tus planes. Después, puedes finalizar la compra en Google Vuelos sin necesidad de usar apps como Skyscanner o Kayak.

6. Buscadores de películas y series

En vez de usar aplicaciones externas para saber en qué plataforma se encuentra un título, basta con preguntarle a Gemini. La IA ofrece la respuesta de manera más rápida y directa.

7. Editores de imágenes

Gracias a funciones integradas como Nano Banana, Gemini permite editar fotos con comandos de texto, sin depender de apps como Photoshop Express. Para ajustes más básicos, Google Fotos sigue siendo útil.

8. Google Lens

Identificar plantas, edificios u objetos ahora es posible directamente con Gemini y la cámara del teléfono. Esta función prácticamente sustituye a Google Lens.

9. Apps de descuentos

Antes de comprar en tiendas en línea, Gemini puede buscar cupones o precios más bajos con la función Deep Research. El proceso tarda algunos minutos, pero evita instalar apps adicionales.

10. Recordatorios de hábitos

Desde beber agua hasta programar tareas, Gemini se apoya en Google Tasks para enviar alertas personalizadas. Con esto, ya no es necesario descargar apps específicas de recordatorios.