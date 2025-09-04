Cómo usar Nano Banana: 7 prompts para sacarle el máximo provecho al editar fotos

Nano Banana, el editor de imágenes de Gemini (asistente de IA de Google), sigue deslumbrando con su motor de edición de fotos, y los usuarios aún aseguran que es cuestión de tiempo para que los editores manuales queden extintos.

Sin embargo, para sacarle el mayor provecho a esta nueva herramienta es necesario que aprendas a redactar los prompts, es decir, que tu solicitud sean comprensible y completa.

La clave está en saber describir lo que se quiere lograr con suficiente detalle, desde el estilo hasta los elementos que deben aparecer. Te compartimos algunos ejemplos prácticos para que Nano Banana alcance su máximo nivel.

7 prompts que puedes usar con Nano Banana

1. Crear retratos fotorrealistas con fondos coherentes

Permite obtener retratos con acabados naturales y entornos realistas.

Ejemplo de prompt: “Una imagen fotorrealista de una joven asiática usando un vestido de verano rosa con volantes, de pie frente a una pared vibrante de buganvillas rosas. La escena debe ser coherente y soleada, sin otros elementos como bloques separados de vestidos o fondos visibles”.

2. Convertir personas en esculturas de mármol

Nano Banana puede transformar un rostro en una obra artística si se describe la textura y el material.

Ejemplo de prompt: Una imagen fotorrealista de una escultura ultradetallada del sujeto de la imagen hecha de mármol brillante. La escultura debe mostrar una superficie de mármol lisa y reflectante, enfatizando su brillo y la artesanía artística. El diseño es elegante, resaltando la belleza y profundidad del mármol. La iluminación en la imagen debe realzar los contornos y texturas de la escultura.

3. Diseñar un montaje deportivo en paneles

Con la indicación adecuada, se pueden generar secuencias deportivas estilo cómic o collage.

Ejempo de prompt: crear un montaje de 4 paneles mostrando momentos deportivos. usar el estilo de la imagen de referencia.

4. Transformar datos en infografías

Para hacer más comprensibles cifras o comparativas, basta con ser directo en la instrucción.

Ejemplo de prompt: convertir esta imagen en una infografía.

5. Visualizar atuendos completos en modelos

Nano Banana también es útil para la moda, mostrando cómo luce un diseño en una persona.

Ejemplo de prompt: mostrar a la mujer usando el atuendo

6. Recolocar personajes de anime en nuevas poses

Una instrucción clara puede modificar posiciones de personajes sin alterar su estilo visual.

Ejemplo de prompt: tomar al hombre y la mujer de anime de la primera imagen y ponerlos en las poses del muñeco de palo azul y la muñeca de palo roja. borrar las figuras de palo

7. Escenificar accesorios en poses específicas

Sirve para publicidad o catálogos digitales al destacar un accesorio de manera intencionada.

Ejemplo de prompt: Dejar que la mujer sostenga este bolso con un brazo levantado hacia adelante.