Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces el Premio Kopa

El jugador español Lamine Yamal hizo historia y se convirtió en el primer jugador que logra ganar dos veces el Premio Kopa, que designa al mejor futbolista menor de 21 años, en la ceremonia del Balón de Oro que entrega la revista France Football.

El delantero se impuso en la votación final a Doué (PSG), Ayoubb Bouaddi (Lille), Lewis-Skelly (Arsenal), Estevao (Chelsea), Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona) Joao Neves (PSG), Rodrigo Mora (Oporto) y Kenan Yildiz (Juventus).

“Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí”, esas fueron las primeras palabras del atacante del Barça tras recoger el premio.

Primera vez que se repite el ganador

La reglamentación permitía que aun siendo uno de los 30 finalistas para ganar el Balón de Oro, el prodigio del Barcelona pudiera presentarse, por segundo año consecutivo, a aspirar al Premio Kopa.

En los criterios de France Football se estipula claramente que un jugador que todavía no ha cumplido los 21 años el 31 de julio, que es el caso de Yamal, tiene el derecho a ser nominado y a recibir el galardón a mejor joven sub21 del mundo.

En 2019, Kylian Mbappé, como futbolista del Paris Saint-Germain, pudo convertirse en el primero en alzarse con la doble corona consecutiva, pero en aquel entonces, el actual jugador del Real Madrid ya se había pasado del límite de edad para lograr de forma consecutiva el Premio Kopa, es decir, cumplió 21 años antes de que concluyera el plazo permitido por France Football.

En las últimas horas, corría el rumor de que Désiré Doué, del PSG, era uno de los favoritos para suceder a Lamine en el trofeo. Sin embargo, el gran nivel mostrado por el jugador del Barcelona el año pasado, explotando definitivamente, protagonizando unas semifinales perentorias contra el Inter de Milan en la Champions, a pesar de caer eliminado, ha sido un factor determinante para que se imponga al MVP de la última final de la máxima competición europea.

Lamine hizo historia y se convirtió en el primer jugador que logra dos veces consecutivas la distinción del mejor jugador Sub-21 del mundo. Los otros candidatos, como Pau Cubarsí, su compañero, que aspiraba también a sucederle, no han podido hacer nada frente al español, en un trofeo que no admitía grandes discusiones antes del debut de la ceremonia en el Teatro del Châtelet.

