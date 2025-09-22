Representación del Real Madrid en la gala del Balón de Oro cuenta con una sola excepción

El Real Madrid sigue firme en su posición respecto al Balón de Oro. Tras lo sucedido el año pasado con Vinícius, el club rompió relaciones por completo con el trofeo, considerando que lo sucedido con el brasileño fue una falta de respeto.

El conjunto blanco protagonizó el plantón más sonado de la historia del premio, cancelando el viaje previsto a París el mismo día de la gala. Había expectación con lo que sucedería este año y finalmente el club ha decidido no viajar ni mandar ningún tipo de representación institucional.

No obstante, el Real Madrid ha dado libertad a los futbolistas del club para tomar la decisión de acudir a la gala o no hacerlo. No habrá representación del equipo masculino, pero sí una jugadora del primer equipo femenino, que acudirá a la gala acompañada de un miembro del club.

📸 Caroline Weir en la alfombra roja del #BallonDor 2025. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌟 pic.twitter.com/PifPLrYuuF — Madrid Femenino Xtra (@madridfemxtra) September 22, 2025

Caroline Weir única jugadora presente en la Gala del Balón de Oro

Se trata de Caroline Weir, jugadora escocesa que ya cumple su cuarta temporada en el conjunto blanco. La futbolista fue una de las pocas nominadas del Madrid que se hizo eco de que estaba en la lista de candidatas al trofeo, subiendo varias publicaciones a sus redes sociales.

Weir ya conoce su posición final, ya que la cuenta oficial del Balón de Oro ha publicado la clasificación entre el puesto número 11 y el 30. La escocesa ha finalizado en la posición número 30 del ranking.

Ranked at the 30th place for the 2025 Women's Ballon d'Or!



Caroline Weir

Real Madrid

Scotland#ballondor pic.twitter.com/8fTMMlSo48 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

La jugadora del Real Madrid era la única del equipo que estaba nominada a dicho premio en la categoría femenina, mientras que Linda Caicedo lo estaba para el Trofeo Kopa.

El resto de futbolistas del conjunto blanco que optan a premios son Vinicius Jr, Jude Bellingham y Kylian Mbappé (Balón de Oro), Thibaut Courtois (Trofeo Yashin) y Dean Huijsen (Trofeo Kopa).

