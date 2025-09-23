Bella Luna: 35 años de sabor italiano y comunidad 

En el corazón del Upper West Side de Manhattan, Bella Luna celebra 35 años como punto de encuentro gastronómico y social. Desde que abrió sus puertas en 1988, el restaurante fundado por el restaurador Turgut Balikci se ha convertido en un clásico del vecindario, reconocido por su cocina italiana honesta y por un ambiente cálido que invita a sentirse en casa.

Para conmemorar este aniversario, Bella Luna acaba de presentar una nueva propuesta culinaria bajo la dirección del chef consultor Cesare De Chellis, chef ejecutivo de la residencia oficial del gobernador de Nueva Jersey. De Chellis ha actualizado los platos más emblemáticos del restaurante, manteniendo la esencia de la cocina italiana tradicional basada en ingredientes frescos y de primera calidad.

El espacio también ha recibido un nuevo aire gracias a la diseñadora Pascale Azar Chane. Entre los detalles más llamativos se encuentran las banquetas de terciopelo verde, la iluminación en bronce creada por el escultor Arturo Di Modica, y un mural de los años 30 que representa el otoño en Central Park, restaurado por el artista Mark Rutkowski.

El experimentado restaurador Turgut Balikc fue el fundador de Bella Luna./Cortesía

El menú, pensado para todos los gustos, combina ensaladas frescas, antipastos clásicos, pescados y carnes cuidadosamente preparados, pasta hecha en casa y pizzas al horno de leña.

Entre los favoritos de la carta destacan los antipasti como el beef carpaccio con rúcula y parmesano, la Caprese con mozzarella de búfala y tomates frescos, y las siempre populares meatballs. En la sección de pastas, la propuesta incluye desde los tradicionales tagliatelle bolognese y penne alla vodka, hasta especialidades como el lobster ravioli en crema de eneldo y los linguini con almejas.

Los linguinis con almejas son muy populares entre los comensales./Cortesía Bella Luna

El horno de leña es el corazón del restaurante, donde se preparan pizzas artesanales como la Margherita, la especialidad Bella Luna con setas silvestres, cebolla caramelizada y aceite de trufa, o la Prosciutto di Parma para los más clásicos.

Las pizzas hechas en horno de leña destaca dentro de las opciones del menú./Cortesía Bella Luna

La carta de platos principales ofrece opciones como el pollo preparado en estilo Marsala o Piccata, el salmón a la parrilla, el branzini al vino blanco con limón y alcaparras, y cortes como lamb chops o lamb shank al estilo mediterráneo.

Para cerrar, los postres mantienen la esencia italiana con un tiramisú ligero y cremoso o un mousse de chocolate casera.

La experiencia se completa con una carta de vinos de predominio italiano y una nueva selección de cócteles diseñada por el gerente general Ilia Sejdho, que van desde creaciones frescas como el Basil Splash hasta reinterpretaciones clásicas como el Smoked Old Fashioned.

El Basil Splash es uno de los nuevos cocteles./Cortesía Bella Luna

Al frente de la operación diaria está también Guray Yuksel, co-propietario y amigo de toda la vida de Balikci, asegurando que cada detalle refleje el espíritu de hospitalidad que caracteriza al restaurante.

El espacio luce más moderno y acogedor gracias a las renovaciones./Cortesía

Bella Luna está ubicado en el 574 Columbus Avenue (esquina con la calle 88), Nueva York, NY 10024. Para reservar, visite: bellalunanyc.com