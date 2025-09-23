Cae la última opción para abrir casino en Manhattan al lado de la ONU; Nueva York mantiene apuesta en condados vecinos

Freedom Plaza, el último proyecto que seguía en pie para obtener una licencia de casino en Manhattan, fue rechazado ayer por un comité asesor comunitario comisionado por el estado Nueva York con una votación de 4 a 2.

Previamente, la semana pasada, los otros dos proyectos habían corrido la misma suerte en Times Square y Hudson Yards. La propuesta rechazada ayer era un proyecto de seis acres al lado de la sede de las Naciones Unidas (ONU), denominado Freedom Plaza y que sería operado por Mohegan, la compañía de juegos de azar dirigida por la tribu Mohegan de Connecticut. Al momento ese costoso terreno se encuentra vacío.

Al igual que en las votaciones de la semana pasada, los miembros del comité designados por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams se mostraron ayer a favor del proyecto Freedom Plaza, pero los del panel que representan a los legisladores locales se opusieron.

Los políticos locales, todos demócratas como Hochul y Adams, declararon en un comunicado que los residentes expresaron su preocupación durante las audiencias públicas sobre el impacto del desarrollo en la congestión y la seguridad pública de la zona. comentó NBC News.

Michael Hershman, director ejecutivo del Grupo Soloviev, promotor principal del proyecto de más de $11,000 millones de dólares, declaró tras la votación ayer que Manhattan, la “capital indiscutible del mundo”, merecía el complejo turístico, que “habría atraído visitantes y, al mismo tiempo, habría satisfecho las necesidades de su comunidad”.

Mientras tanto, en otros condados de NYC y cercanos se mantiene opciones similares para abrir casinos. Pero “es probable que la propuesta para un casino en Coney Island, presentada por una sociedad que incluye a Thor Equities, Global Gaming Solutions de Chickasaw Nation, Saratoga Casino Holdings y Legends Hospitality Group, sea la siguiente en ser rechazada”, adelantó New York Post.

Ayer tres funcionarios electos de Brooklyn -el presidente del distrito, Antonio Reynoso, la senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton y el concejal Justin Brannan- emitieron declaraciones el lunes oponiéndose a ese proyecto. Un cuarto funcionario, el asambleísta Alec Brook-Krasny, también lo rechaza. Los cuatro funcionarios electos tienen representantes en el consejo asesor que se espera que se opongan a “The Coney”.

“The Coney no ha demostrado ser un bien público y no mejorará las condiciones de vida de los habitantes de Brooklyn que consideran a Coney Island su hogar”, declaró Reynoso.

Próximamente también se votarán las propuestas para casinos presentadas por el propietario de los NY Mets, Steve Cohen, y Hard Rock cerca del Citi Field en Queens; y Bally’s Corporation en el antiguo campo de golf de Trump en El Bronx.

El hipódromo Genting Resorts World by Aqueduct y el MGM Empire City en Yonkers también han presentado ofertas para ofrecer juegos de mesa en vivo en sus salas de tragamonedas, también conocidas como “racinos”. Las votaciones se realizarán este jueves.

Las votaciones de todas las juntas locales de ubicación deben realizarse antes del 30 de septiembre. La Comisión Estatal de Juegos espera decidir sobre las licencias para finales de año.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).