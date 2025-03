Concejo municipal da visto bueno a Parque-Casino en Queens, pero todavía hay cartas pendientes en juego

El Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una serie de cambios de zonificación para despejar el camino a la construcción del Parque Metropolitano, un complejo de casino y entretenimiento de 8 mil millones de dólares en los alrededores del Citi Field, la casa de los Mets, en Queens. Sin embargo, todavía este proyecto no tiene carta blanca para ser iniciado. Sobre la mesa, quedan varias “fichas” que deben jugar y ganar.

De forma abrumadora, los concejales votaron 41-2 a favor del complejo de entretenimiento y recreación, en el Subcomité de Zonificación y Franquicias.

A través de la revisión del Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso del Suelo (ULURP), concejales locales evaluaron también la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto y aprobaron en consecuencia los cambios propuestos en el uso del suelo.

Previamente, este megaproyecto contó con el visto bueno de 9 a 1 de la Comisión de Planificación Urbana, también la aprobación del presidente del Distrito de Queens y la de seis Juntas Comunitarias vecinas, con el 83% de sus miembros votando a favor del proyecto.

¿Qué viene?

Si bien este proyecto ha obtenido las más importantes aprobaciones locales necesarias, todavía debe esperar por obtener la licencia estatal del casino, por la cual compiten 11 consorcios.

Además, este parque comercial y de entretenimiento, necesita un proyecto de ley de alienación de zonas verdes, al que la senadora de Queens y candidata a la alcaldía, Jessica Ramos, se sigue oponiendo tajantemente.

La legisladora dijo a El Diario que “no he cambiado mi postura. No tengo planes para introducir una legislación en apoyo al casino”.

Las propuestas a la Junta Estatal de Ubicación de Instalaciones de Juego, que supervisa el proceso de ubicación de los casinos, deben presentarse en junio, tras lo cual cada proyecto será revisado por un Comité Asesor Comunitario compuesto por funcionarios estatales y locales.

Se espera que la junta otorgue tres licencias para finales de 2025.

Igualmente, este ambicioso complejo sigue siendo visto con recelo, por varios activistas comunitarios, que consideran traerá problemas de contaminación, tráfico, adicciones al juego y “demolerá” a los pequeños restaurantes y comercios del área.

“La comunidad ha hablado”

“El Concejo escuchó claramente a la comunidad. Este proyecto va más allá de construir un parque deportivo y de entretenimiento. Se trata de crear oportunidades laborales significativas con empleos 100% sindicalizados, invertir en nuestra comunidad y llevar nuestra economía local a un nivel sin precedentes”, indicó el concejal Francisco Moya.

El proyecto, dirigido por el propietario de los Mets, Steve Cohen en alianza con la cadena Hard Rock International, es uno de los 11 que compiten por traer un casino al área metropolitana. También incluiría hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento y un parque público de 10 hectáreas, y generaría 23,000 empleos, según los promotores del proyecto.

Durante los últimos cuatro años, los proyectistas de este parque han involucrado a la comunidad de Jackson Heights, Corona y Flushing, mediante la organización de 16 talleres comunitarios, cientos de reuniones con líderes locales y decenas de miles de conversaciones con vecinos.

Por su parte, Jim Allen, presidente de Hard Rock International resume que el proyecto está diseñado para ser más que un simple destino.

“Será uno de los complejos turísticos integrados más espectaculares del mundo, con entretenimiento legendario, restaurantes de primera clase y servicios diseñados por quienes lo disfrutarán”, acotó.

“Proyectos impresionantes”

De cara al 2025 se espera es que al menos un nuevo casino, o incluso hasta tres, recibirán una licencia en la Gran Manzana para finales de 2025.

En este sentido, Robert Williams, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar del Estado de Nueva York. Williams afirmó en entrevista con la publicación Gothamist, que el alcance de los 11 ambiciosos proyectos que compiten por su aprobación. “es simplemente impresionante”.

Los proyectos ganadores tendrán importantes implicaciones en los impuestos locales y estatales, los empleos en la construcción y el empleo permanente, y probablemente dejarán una huella, para bien o para mal, en los negocios cercanos y otros vecinos, según expertos que estudian los efectos de los sitios de juego en las comunidades.

Los otros proyectos:

Thor Equities y la Nación Chickasaw presentaron un plan para un casino y hotel cerca del paseo marítimo de Coney Island, llamado The Coney.

Bally’s Corporation propuso un complejo de 3,1 millones de pies cuadrados en El Bronx.

El promotor Larry Silverstein propone el complejo The Avenir en el West Side, con 400,000 pies cuadrados de juegos de azar. Las dos propuestas de rascacielos también incluyen 1.000 habitaciones de hotel y la posibilidad de crear 5,500 empleos sindicalizados.

Wynn Resorts quiere desarrollar Wynn New York City en la mitad oeste de Hudson Yards, incluyendo 35,000 empleos sindicalizados en la construcción.

MGM Resorts desea remodelar el MGM Empire en Yonkers para añadir una sala de conciertos con capacidad para 5,000 personas y un casino.

Hudson’s Bay Company sugiere convertir las plantas superiores de Saks Fifth Avenue en Manhattan en un casino.

El Grupo Soloviev quiere construir un casino y museo dedicado a la democracia en un terreno frente a las Naciones Unidas.

Los propietarios de Resorts World New York City propusieron ampliar el casino existente en el hipódromo Aqueduct, en South Ozone Park, añadiendo 1,600 nuevas habitaciones de hotel y un centro de entretenimiento con capacidad para 7,000 personas.