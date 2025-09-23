Cómo obtener Gemini en Google Chrome: dos nuevas funciones y mejoras

Google Chrome ha dado un salto en la experiencia de navegación al integrar a Gemini, la inteligencia artificial (IA) de la compañía, directamente en el navegador.

Con la actualización lanzada en septiembre de 2025, los usuarios pueden aprovechar nuevas funciones que facilitan la organización de pestañas, la búsqueda de información y la protección de datos.

Cómo activar Gemini en Google Chrome

Para usar Gemini en Chrome es necesario:

Tener instalada la última versión del navegador

Contar con 18 años o más y residir en Estados Unidos

Iniciar sesión en Chrome y configurar el idioma en inglés (Estados Unidos)

En cuentas de trabajo o educativas, el administrador debe habilitar previamente el acceso

Una vez cumplidos los requisitos, el usuario verá el botón de Gemini en la esquina superior derecha del navegador. Desde allí podrá iniciar consultas, generar resúmenes o interactuar con el contenido de cualquier página.

De momento, la función está disponible en Windows y Mac, aunque Google confirmó que pronto llegará a Android y iOS. Eso sí, no se podrá usar en modo incógnito.

Dos nuevas funciones clave de Gemini

Asistente de navegación “agentic” : permite realizar tareas repetitivas como gestionar reservas o pedidos en línea con instrucciones simples, manteniendo siempre el control en manos del usuario.

: permite realizar tareas repetitivas como gestionar reservas o pedidos en línea con instrucciones simples, manteniendo siempre el control en manos del usuario. Gestión avanzada de pestañas: Gemini ahora puede comparar información de varios sitios al mismo tiempo y generar resúmenes rápidos de múltiples páginas abiertas.

Más mejoras de Gemini para una navegación segura

Además de estas novedades, Gemini suma opciones prácticas como buscar páginas visitadas con preguntas naturales, integración con YouTube, Calendar y Maps, y el nuevo Modo IA de Google Search, que ofrece respuestas más profundas con seguimientos automáticos.

En el apartado de seguridad, la actualización incorpora la tecnología de Safe Browsing contra fraudes y una función para cambiar contraseñas en un solo paso, notificando si una clave fue vulnerada y permitiendo reemplazarla en sitios como Spotify, Duolingo o H&M.

Con estos cambios, Google busca que Chrome se convierta en el centro de una navegación más segura, eficiente y potenciada por inteligencia artificial.